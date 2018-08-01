自豪敬老卡擴大有成效，柯文哲搬出看猴子理論。（記者王藝菘攝）

2018-08-01 17:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲大砍重陽敬老金，重挫銀髮族支持度，北市觀光傳播局今年推出長青樂活遊台北活動，彌補挽回長者的心，觀傳局效仿柯文哲「空戰」競選策略，開辦「台北銀髮動姿動」官方LINE，7月13日上線，至今約有1萬7千人加入，提供台北市長者相關的生活訊息。

柯文哲致詞特別提到，敬老卡擴大使用後，今年前7個月跟去年前7個月相比，增加35%費用，代表長者出門次數增加，捷運一天200萬人次跟一天220萬人次，成本完全沒增加，敬老卡也能去動物園，動物園猴子一天被1千人看，跟一天被1200人看，成本也都沒增加，相當自豪敬老卡擴大政策的成效。

觀傳局今年砸近2600萬元，針對65歲以上長者推動長青樂活遊台北活動，活動從6月底辦至10月20日，遭到北市議員批評是政策買票。觀傳局今日舉行「銀髮動姿動」記者會，柯文哲親自參加替該活動辯護，並邀請富有旅遊經驗的長者分享出遊樂趣。

柯文哲表示，再過4年，到了2020年台灣老人人口比例超過20%，台灣並非全世界最老的國家，日本、瑞典等國家都是高齡化社會，瑞典、挪威等北歐國家花130年社會邁入高齡化，台灣只花30年就進入，因戰後嬰兒潮3、40年代這批人年齡漸大，到90年代後年輕人不生，現在台灣人口結構呈現葫蘆型。

柯文哲說，人口高齡化問題短期不會解決，不能放任不管，政府要有動作，話鋒一轉，柯談到刪除重陽敬老金一事，他說「你們負債累累還再發重陽敬老金，欠這麼多錢」，欠債要還錢，不還錢大家都來欠債，而且欠債是要繳利息的，欠債欠一堆是下一代要還，債留子孫，每個縣市大量欠債，「我是很有意見」。

柯文哲不忘提及自行推動敬老卡的功能成效，他指出，敬老卡每個月有480元點數，他開放搭捷運、公車、計程車、雙層巴士、YOUBIKE與參觀市府所屬社教場館等，未來計程車研究再放寬，目的是鼓勵長者出門。