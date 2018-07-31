陳學聖要推高中職以下學費全免 桃市府：早已實施

2018-07-31 16:00

［記者許倬勛／桃園報導］九合一選舉逼近，各黨參選人都已就位，為爭取百里侯寶座，桃園市長參選人陳學聖頻端出牛肉吸引選民支持，他今於活動上表示，市府不應大小眼，拚命補助公立學校，消滅私立學校，如果選上市長，高中職以下（含高中職）的學費全免。

陳學聖今天出席楊梅區永平工商校長交接典禮表示，技職體系、私立學校一直是教育界被遺忘的角落，籲相關單位勿大小眼，只聚焦於明星高中，培養基層技術人力相當重要，希望技職應得到更多的關注，如選上市長，會實施高中職以下（含高中職）學費全免，讓家長無後顧之憂、學生能齊頭式的競爭。

對此桃園市府教育局回應，教育部從103學年度起即實施高中職免學費政策，講求齊頭式補助，公立、私立高職或五專前3年學生，完全免學費；高中普通科學生則限制家戶年所得必須低於148萬元，公立學校學生可免繳6240元學費、私立學校學生可免繳22800元學費，但雜費仍須自付，希望鼓勵學生「適性就學」，選讀學校時不受家庭經濟因素、學費而影響。

市府2年前決定取消排富、擴大加碼補助，家戶年所得超過148萬元者，只要持續設籍桃園市滿1年、家中有2名（含）以上子女，不需同時在學，只要其中一人就讀高中普通科，也享有學費全額補助。

另，自93學年度起，國小免納學費、雜費，國中免納學費，98學年度，國中雜費由行政院編列預算全額補助。