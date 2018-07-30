柯P宣示：任內北市幼兒補助不會減少

台北市長柯文哲今赴議會專案報告時作出政治表態，「不管中央怎麼變，北市府至少在我任內，目前發給小朋友零到六歲的補貼不會比現在少」，會以調整補助項目的方式因應。（記者林正堃攝）

2018-07-30 11:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院今年5月宣布少子化對策，包括擴大發放育兒津貼、托育補助新制8月1日將上路，多數縣市表明願意配合中央退場，讓育兒津貼全國發放標準一致，引發不少家長擔心整體補助縮水。台北市長柯文哲今赴議會專案報告時作出政治表態，「不管中央怎麼變，北市府至少在我任內，目前發給小朋友零到六歲的補貼不會比現在少」，會以調整補助項目的方式因應。

柯文哲坦言，是否會因此違反中央相關規定反遭扣款，仍在跟中央argue當中，但至少政策宣示就是原補助額度不會縮水、不增加家長托育費用自付額。

柯也說，在特教幼兒園的部分，由於特教生的需求，對私立或非營利幼兒園都不好處理，因此將百分百由公家接管，教育局正進行盤點中，目標是在111學年達到特幼公共化100%。

柯指出，北市將持續推動公共化幼兒園、幼教托育愛持續、幼兒學費補助等政策，透過補助的方式達到政策引導作用，也希望能透過補助提高幼兒園老師的薪資，進而改善教育品質，但不會主張大公托，而是以社區化以及合作保母為目標。

相關影音