民進黨啟動輔選！小英領軍首站力挺鄭朝方

總統兼民進黨主席蔡英文今天到新竹縣，替新竹縣長參選人鄭朝方授旗誓師，同時啟動全台要跑透透的「改革挺台灣」輔選活動。（記者黃美珠攝）

2018-07-28 13:05

［記者黃美珠／竹東報導］民進黨由總統兼黨主席蔡英文領軍的「改革挺台灣」全台授旗誓師大會，今天從新竹縣出發跑向全台！

這場以改革挺年輕一代為概念的誓師大會，農委會主委林聰賢、前民進黨主席許信良、民進黨全國不分區立委鍾孔炤，以及前立委、圓山大飯店董事長張學舜等輪番上台向鄉親推薦該黨所徵召的新竹縣長參選人鄭朝方。

總統蔡英文說，她上週六、21日才到過新竹縣新埔鎮替鄭朝方站台造勢，今天又再次來到新竹縣，進行「改革挺台灣」全國授旗誓師大會。這是因為「新竹縣選情，雖然艱困，但是我說過，沒有不能翻轉的政治版圖，沒有不能打破的政治板塊，只要大家團結起來，我相信人民會看到誰是認真付出的人，誰是真的有願景想法的人」，希望我們的支持者，要團結起來，一同支持鄭朝方。

授旗誓師大會她也細數自己的5大政績，分別為經濟成長、提升薪資所得、推動「5+2產業創新」、長照2.0與社會住宅，來表達改革的成績。

鍾孔炤則站台說，民進黨說改革，連國民黨前主席馬英九也說不改變下一代看不到希望；但是馬英九是用嘴巴說，只有民進黨近2年是用行動來表現。

他說民進黨專門牽成年輕人，所以徵召鄭朝方要帶領新竹縣邁向新的方向。今天的全國「改革挺台灣」首站才會來到新竹縣。

也是鄭朝方競選總部主委張學舜說，小英執政做到了講了很久、別人做不到、她卻辦到的向國民黨討黨產、還修改公司法。

他說，小英政府也是最會培養年輕人的政府，像桃園鄭文燦、竹市林智堅就是代表。

張學舜說，「改革挺台灣」首站小英會選來竹縣，就是代表新竹縣有機會讓鄭朝方用新的思維、新的觀念，不讓新竹縣繼續停留在老一代的世代泥沼中。

林聰賢說，4年前他替新竹市長林智堅輔選時，林智堅也曾被質疑過「這麼年輕怎麼做市長？」結果事實證明林智堅替新竹市帶來不同的城市榮光。

他說，民進黨團隊讓實際從農者獲得「正名」，今年11月農業職災也將開辦。鄭朝方的政見中主張恢復學生營養午餐、關心環境議題，農委會會從食農教育、水土保持等方面全力配合協助。

鄭朝方則說，他要效法當年民進黨在街頭拚鬥的精神，跟所有民進黨支持者找回當年的價值。跟桃園、新竹2市一起讓桃竹竹閃耀綠色的光芒。

許信良說，民進黨就是改革的政黨、敢做別人不敢做的事情。當年老人年金就是民進黨率先帶領發放的，所以別說是「改革挺台灣」，其實更正確是說改革「惜百姓」。

小英的團隊近年講長照、關心幼兒教育，不能中央這樣改革惜百姓，地方政府卻不配合執行，所以請大家挺鄭朝方當縣長。

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