反制東亞青運金廈引水典禮緩辦 陸委會籲金門以大局為重

2018-07-28 12:02

〔記者施曉光／台北報導〕由於台中市原定明年主辦的東亞青運，在中國運作下被迫停辦，陸委會日前要求金門縣政府暫緩實施預訂8月5日的金廈通水典禮，引來在野黨質疑，陸委會今日上午聲明指出，政府政策仍支持金門縣從中國大陸引水，但考量中國對我打壓，台灣民眾同仇敵愾，因此希望金門縣政府以大局為重，延後通水典禮，但水仍照通，如此並不影響金門用水。

陸委會指出，政府高度重視金門發展及民生需求，由於金門天然水資源條件侷限與不足，為照顧金門民眾福祉、地方發展及提升用水品質，行政院在102年4月核定「金門地區整體供水改善綱要計畫」，朝多元開發水資源等五大策略同時推動，其中在「金門水資源自主、用水安全」兩大前提下，參考新加坡向馬來西亞購水的案例，經與陸方協商，推動雙方合作，由金門縣自來水廠透過與中國福建省供水公司簽訂購（供）水契約的商業合作方式，引進補充性水源，金門仍可維持7成自有水源，並在引水後在金門進行濾水、淨水，以確保水質符合我方標準及民眾飲水安全。

陸委會表示，金門通水施工工程已經完成，持續辦理通水測試，基本上運作良好，完成購水及供水條件，經金門縣政府與中方溝通，原希望在8月5日各自辦理引水及供水典禮，而且兩岸合作解決金門用水問題，立意良善，也是海基會與海協會在102年6月達成的共同意見，但近期陸方在國際上對我打壓日增，特別是24日東亞奧會理事會臨時會決定停辦明年台中東亞青年運動會一事，引起台灣民眾普遍憤慨，並對兩岸關係造成嚴重負面影響。

陸委會說，中國大陸慣用軟硬兩手，一方面對我打壓，一方面又對我民眾示好，企圖掩蓋或淡化在國際上壓縮台灣生存發展空間，損害我國家尊嚴與利益的事實，此種作法，我方絕對無法接受。

陸委會強調，我方中央相關機關衡酌兩岸關係整體情勢及社會觀感，考量沒有典禮，水仍然可通，所有用水水質問題也可由經濟部水利署協助處理，希望金門縣政府可以體諒政府立場，此時辦理引水典禮時機不宜，請以大局為重，推遲辦理引水典禮。

陸委會還強調，政府推動金門自中國大陸引水的立場不變，也支持雙方依契約進行購水及供水，至於引水典禮建議在適當時間辦理，才更能符合我方整體利益，包括社會觀感及國際視聽。