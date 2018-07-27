馬英九成立基金會 看看小英、阿扁怎麼做…

2018-07-27 21:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕綠營曾任總統或曾參選總統的政治人物多走學術風，特色是喜歡舉辦各種論壇、講座與青年營隊，宣揚政治理念的色彩濃厚。

「財團法人小英教育基金會」成立於2012年8月，當時蔡英文第一次競選總統敗選，辭去民進黨主席後，走入基層民眾生活和校園。基金會除了舉辦講座、工作坊，還有一個擁有近800名作者、寫手的「想想論壇」。

小英基金會邀請不少產業界人士交流，引發話題，包括宏碁集團創辦人施振榮、台灣半導體教父張忠謀、前Dow Jones中國執行長麥健陸、中國經濟學者曹遠征、丁志杰、日本首相安倍晉三的經濟顧問、紐西蘭奇異果Zespri公司前行銷業務總裁陳郁然，讓蔡英文在卸任黨主席期間，持續有媒體曝光和動能。此外，基金會也曾邀請有藍營背景的前副總統蕭萬長演講。

小英基金會創設的基金為3000萬元，主要是從2012年信託的選舉補助款專戶和小額捐款支應，基金會財務狀況在各種政治人物的基金會上相對透明，在網站上都可以看到每年的捐款名單、金額。

前總統陳水扁的凱達格蘭基金會成立於2005年，基金會董事長、立委高志鵬說，當時是由陳水扁捐3000萬元成立，主要用來籌設凱達格蘭學校，因為阿扁一直希望台灣能有一個類似日本「松下政經塾」的教育機構，可以為台灣培養領袖人才，不過，因為私校法的關係，不能成為正式學校，因此依附在凱達格蘭基金會底下。主要經費來源都靠每年的募款餐會，還有支持者小額捐助。

高志鵬說，阿扁下台後，凱校有停課一陣子，後來又復校，兩年前總統府資政辜寬敏捐贈新台灣國策智庫給基金會，因此，基金會目前有凱校與智庫兩個單位，活動也比較偏學術性。凱校主要舉辦講座、論壇，有各種年齡與族群的領袖班；智庫則是會定期公佈民調。

駐日大使謝長廷則是維新基金會、新文化基金會創辦人，新文化基金會董事長林耀文說，新文化創立於1991年，至今已經27年，謝院長希望可以培育年輕人，現在許多中生代的立委和新生代議員都是從新文化出身。目前一年預算規模約為5、600萬元，都用在刊物、青年營隊和基金會員工薪水。

2012年10月4日，謝長廷曾以台灣維新基金會董事長身份訪問中國。

彭明敏文教基金會辦公室主任李俊達說，彭教授在1992年解除黑名單後回到台灣。他回台後幫許多民進黨立委助選，也開始有一些聲音希望他選總統，1994年成立基金會後，彭明敏直到1995年才決定要選舉。

李俊達說，基金會的登記基金是1000萬元，第一屆董事包括誠品創辦人吳清友、陳水扁、謝長廷、辜寬敏等人，在1995年決定參選總統後，基金會就擴大成為競選辦公室。

對於許多政治人物在選後用選舉補助款成立基金會，李俊達說，彭明敏的基金會是在選舉前就成立，在1996年總統選舉結束後，彭明敏在支持者的鼓勵下，另外成立了「建國會」，選舉補助款除了上繳民進黨中央，都用來還選舉債務，因此，建國會是透過1萬多名會員每年捐助1000元年費來支應，繼續在體制外推動政治改革，彭明敏的兩名學生「台灣國際專利法事務所創辦人林敏生、前誠泰銀行董事長林誠一都幫了很多忙，提供場地、出錢出力。

李俊達說，彭明敏基金會自2000年開始，接受捐助設立「台灣研究」學位論文獎學金，透過高額的獎金，鼓勵學子進行以台灣為主體的學術論文；2001年開始，舉辦「台灣文化教師研習營」成為基金會工作重點。