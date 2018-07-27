3現任3新人 綠營推薦雲縣山區鄉鎮市長選將

2018-07-27 17:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨雲林縣黨部今天在立委劉建國服務處成立斗六市長暨五合一選舉後援總會，邀請雲林縣職業總工會許騉洪擔任總會長，希望透過他在勞工界基層的服務，帶領各參選人打贏選戰，延續綠色執政，並推薦斗六市長參選人林慧如等山區鄉鎮市長提名人，讓斗六等城市邁向更好的未來。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，綠色執政品質保證，不會辜負鄉親的期待，今天向縣民介紹民進黨提名的鄉鎮市長人選，包括爭取連任的莿桐鄉長廖秋蓉、林內鄉長張維崢及古坑鄉長黃意玲，另還有新提名的斗六市長參選人林慧如、大埤鄉長參選人陳大松及斗南鎮長參選人吳滄得，民進黨過去在斗六市都無法執政，這次責任交由林慧如，希望能改變雲林改變斗六。

立委劉建國表示，陳大松、吳滄得、林慧如3候選人基層的基礎，大家有目共睹。斗六市不只要清廉的執政，更要創造青年就業機會，行政效率提高讓斗六的都市發展能更完美，斗六市目前有外環內環，未來希望在林慧如市長候選人的規劃下第三環道路能儘快呈現出來，創造新斗六。未來在3位現任鄉長持續執政及政輔佐之下，可以連結其他3個鄉鎮讓鄉親可以感受「優質執政-雲林更好」。

林慧如表示，斗六市是雲林的首都，她會在斗六真好的基礎上，讓斗六更好。如果她能當選，在市容景觀上，會落實環境清潔，讓民眾馬上有感；斗六產業眾多，應該可以連結更多青年就業，青年就業問題應該由公所搭配縣府來努力，讓斗六能留住年輕人在故鄉打拚；在育兒政策上，她希望在國小廣設托兒幼幼班，幫助年輕夫妻照顧小baby；另在老人照顧方向，會落實長照政策，全力做樂活。