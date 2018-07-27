中國悍拔東亞青運主辦權 林佳龍連任看好度大漲

台中市長林佳龍主持2019台中東亞青年運動會籌備委員會揭牌。（資料照）

2018-07-27 16:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中東亞青運因中國施壓，遭東亞奧林匹克理事會取消，在國內引起軒然大波，未來事件交易所今（27）日發布新聞稿指出，台中市長林佳龍因此事件，連任看好度在所有爭取連任的縣市長中，目前僅次於台北市長柯文哲。

東亞奧林匹克委員會24日在北京舉行的臨時理事會，決議取消原定於2019年在台中市舉辦的首屆東亞青年運動會，不僅在國內引起軒然大波，也在國際上引起矚目，隔日中國國台辦以書面證實，直指是因台灣推動東京奧運正名公投，但也有報導指出，中國認為台中市長林佳龍連任機會高，擔心無法「掌控」賽事，因此出手取消此次比賽。

取消比賽舉動被預測將對民進黨在年底選情有利，未來事件交易所今日發布新聞稿指出，台中市長林佳龍的連任看好度在一週大幅上漲，相較於5月23日的價格上漲6.18元，達到79.09元，於爭取連任的縣市長中僅次於台北市長柯文哲，而推測原因與中國施壓東亞奧會取消首屆東亞青運主辦權有關。

新聞稿中也說，事件發生後，PTT鄉民紛紛表示：「感謝中國賜票」、「根本DPP最強助選員」；師大政治所教授范世平也認為，對岸硬拔台中主辦權，反而讓東京奧運正名公投知名度大增，同時也是在幫林佳龍助選。

而近期推出超高點閱「一日幕僚」影片，且在半天內就透過群眾募款，募集3700萬元競選經費的台北市長柯文哲，這次也價格大漲20元達到87.91元，成為看好度最高的現任首長；第3名至第7名則分別是桃園市長鄭文燦、南投縣長林明溱、新竹市長林智堅、連江縣長劉增應、基隆市長林右昌，皆被列為穩定前段班。

未來事件交易所「2018縣市長：我要連任！」預測市場，分別設置欲爭取2018選舉連任的縣市長預測市場期貨。清算依據為該預測對象是否能順利連任。若事件價格越接近100元，表示市場預期該預測對象越可能連任成功；若事件價格越接近0原則相反。