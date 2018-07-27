成立基金會被解讀再戰2020 馬英九：基金會超越選舉

2018-07-27 11:15

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九以己之名籌設的基金會「財團法人馬英九文教基金會」，今天上午舉行成立茶會，面對外界聯想此舉與再戰2020有關，馬英九致詞時主動澄清說，這個基金會超越選舉，是為國家找出正確道路，為年輕人找出未來的方向，由於目前國家的方向走偏，過去他執政時務實、前瞻的政策，在這2年已被改變，後遺症不斷出現，因此他要透過基金會的平台，為台灣找出解決問題的方案。

此外，馬英九也說，回顧自己過去執政8年，他犯了一些錯誤，這2年來他一直在檢討，如何有好的規劃與執行，才不會再造成同樣的錯誤，引起人民不滿，每一次想到這裡，他都感到非常歉疚，覺得有必要匯集各方的智慧與能量，架設一個平台，讓關心的人都有發表意見的機會，藉此集思廣益，並結合各世代與領域，提出具體計畫，希望在他有生之年，把台灣帶往正確的方向。

今天這場活動，除了國民黨主席吳敦義、前主席朱立倫與洪秀柱、連戰等人受邀外，包括台北市長參選人丁守中、桃園市長參選人陳學聖、台中市長參選人盧秀燕等藍營參選人，多位藍軍立委、前馬政府官員也到場致意，許歷農、郝伯村等深藍大老，以及前行政院長張善政、毛治國、前副總統蕭萬長等多位國民黨執政時期的前任副總統、院長、部長、立委也到場致賀，台東賣菜助人的陳樹菊，則被安排上台獻花向馬英九致意。

馬英九表示，過去2年多他走訪台灣各地，與民接觸，去年跨年夜他到高雄市六合夜市，短短200公尺就走了3小時，攤商拉著他說，現在中客減少，生意很困難，今年3月花蓮地震後他去2次，同樣的場景也發生在東大門夜市，商家告訴他執政任內觀光客很多，如今變得很少。

馬英九並指出，高雄市大樹區一位82歲的「鳳梨伯」向台糖租50甲土地，但今年鳳梨價格崩盤，他前往探視時，對方告訴他，在他執政時鳳梨外銷中國沒有問題，但這2年來卻外銷困難且價格太低。

馬英九強調，主要原因就是目前政府的大陸政策與農業政策有問題，很多人都說生意難做，日子不好過，但蔡政府卻說現在的經濟處於過去20年來最好的狀況，與人民感受相距太遠。

馬英九還說，現在國家方向走偏，過去他執政時務實、前瞻的政策，在這2年被改變，後遺症不斷出現，年輕人徬徨無助，很多人飄向北方，到中國唸大學並在當地就業，這2年到對岸的年輕人更是成倍數成長，即使「天然獨」的年輕人也一樣。

談到能源政策，馬英九說，過去他一再呼籲台灣能源問題嚴重，僅管要發展再生能源，但也只是間歇性質，無法取代燃煤、核能等基載電源，過去政府也支持再生能源，但絕非用以取代核能，只是希望可以相輔相成，減少碳排，並在不限電、維持合理電價以及達成減碳承諾的前提下穩健減核，再逐步邁向非核，這才是穩健作法，而不是像目前的政府以燥進方式，2025就要廢核，目前台灣火力發電佔比已達84％，去年更是10年來碳排最高的一年，未來污染只會愈來愈嚴重，美國商會白皮書建議蔡政府要保留一座核電廠，做為緊急備用，蔡政府卻充耳不聞。

馬英九並痛批蔡政府這2年來推動不當黨產處理條例，引起嚴重的憲法爭議，他不願見到法治被毀於一旦，而過去他8年執政所建立務實協商的兩岸關係，如今變成僵持、對立，導致台灣外交、民生與國安受影響，失去4個邦交國，也無法參與WHO等國際組織，中國軍機還不斷繞台飛行，最近台中市東亞青運還被停辦，台灣不能再束手無策，應該找出解方。