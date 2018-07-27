拉抬聲勢！民進黨高雄市長、議員選舉 啟動聯合競選

民進黨高雄市長、議員選舉，啟動聯合競選。（記者葛祐豪攝）

2018-07-27 11:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長、市議員選舉啟動聯合競選，今早共有6個選區市議員參選人與陳其邁一起造勢，力拚市長高票當選、議員全壘打。

今天出席聯合競選記者會的高雄市議員參選人，包括第2選區的陳明澤、黃明太，第3選區的高閔琳、陳政聞、黃秋媖，第4選區的李柏毅、黃文志、張豐藤、李雅慧，第6選區的李喬如、簡煥宗，第7選區的康裕成、何權峰、鄭孟洳、洪平朗，第10選區的許乃文、鄭光峰、陳信瑜、林宛蓉。

第10選區的陳致中因另有重要行程，特別請假不能參加，他強調支持聯合競選。

針對聯合競選的方式，陳其邁解釋說，各選區狀況不太一樣，有些是採取聯合看板、聯合文宣或聯合拜票，也會針對不同的地區，必要時採取聯合配票。

今年高雄市議員選舉，民進黨在11個選區共提名37席，今天仍有5個選區參選人未出席。

對此，陳其邁表示，這些選區還在協調聯合競選的內容，每個選區最後都會聯合競選，只是程度有所不同，他說：「做母雞的人，看到哪隻小雞落後，一定要把他抓到隊伍裡面」，目前為止，各選區有些新人的知名度低一點，會幫助他們拉抬聲勢。

陳其邁強調，綠色執政下，高雄市長滿意度始終名列前茅，如今高雄面臨轉型巨變時刻，唯有團結向前，市長當選、議員全壘打，議會拚過半，才能繼續推動高雄市政重大改革。