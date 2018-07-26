替陳學聖站台 傅崐萁：年底奪下三都

傅崐萁（中）表示，藍營年底肯定會奪回北北桃三都。（記者許倬勛攝）

2018-07-26 13:39

［記者許倬勛／桃園報導］無黨籍花蓮縣長傅崐萁前日公開力挺陳學聖選桃園市長 ，打破「轉戰」傳聞，今與立委吳志揚、藍營市議員等連袂出席，替陳學聖站台，營造泛藍團結氣勢，卻獨缺盛傳欲脫黨參選的前立委楊麗環。傅強調成功不必在我，會盡全力輔選，誓要讓民進黨「火燒連環船」，奪下三都。

外傳有意出選市長的楊麗環今未出席造勢活動，僅低調表示對傅、陳同台「沒有意見」；另，有地方人士指出，傅的氣度與致詞，「比起陳學聖，更像是市長參選人」。

傅崐萁表示，桃園是六都最有發展潛力的城市，但鄭文燦卻不斷在做村里長的工作，勤跑剪綵活動綁樁，把市長的格局做小，且四年花了2400億的超額預算，胡亂撒錢卻不見經濟發展與城市規劃。

前桃園縣長吳志揚說，據統計六直轄市中，桃園的剪綵活動佔了30%，「但人民卻看不見實質上的建設，重大工程毫無進展」。

傅崐萁、吳志揚期盼泛藍、在野能趁此機會大團結，傅說，年底選戰是決戰蔡英文的關鍵，六都必須拿下三都，也要盡可能將市議員席次最大化，誓要奪回北北桃，讓民進黨火燒連環船。

陳學聖表示，傅縣長以大我之心，不是成就國民黨，而是成就全台人民，綠地換藍天要從桃園開始，就像爬坡一樣，剛開始的確很艱辛，離頂峰有段距離，但11月24日絕對會攻頂成功。