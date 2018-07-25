比政績也要拚體力 陳學聖約戰鄭文燦

陳學聖（中）隔空叫板，邀鄭文燦PK體力。（記者許倬勛攝）

2018-07-25 16:47

［記者許倬勛／桃園報導］隨著選情白熱化，各家參選人緊鑼密鼓宣傳，桃園市長參選人陳學聖與國民黨主席吳敦義的宣傳合照卻慘遭網友譏諷，堪稱繼「沒存在感」後又一NG行銷，對此陳學聖說，至少他的身材多年來始終如一，不像鄭文燦當上市長後體重狂飆，也邀請鄭在體育場上一較高下、比拚體力。

陳學聖日前在臉書分享1張與吳敦義的定裝照，照片可見兩人穿著深藍色「KMT潮T」，搭配高腰黑色西裝褲、皮帶、皮鞋，對鏡頭擺出微笑，最違和的卻是兩人不約而同將衣服紮進西裝褲內，引來網友冷嘲熱諷，「國民黨離年輕族群究竟有多遠，才會出現這種照片？」

陳學聖今天在新屋區固本會議上自我解嘲，笑稱被網友攻擊很受傷，愧對同框的吳敦義，他話鋒一轉又說，雖然被嫌老氣，但至少多年來維持運動習慣，身材始終如一，穿起高腰褲肯定比體重狂飆的鄭文燦好看得多。

陳學聖說，桃園市是六都最年輕城市，執政者更應以身作則，維持體態與氣勢，「胖周瑜」的身形卻是一去不返，敬邀鄭市長PK一下體力，運動項目、時間、地點都任君選，順便檢視市內運動設施是否足夠完善，27日將正式下戰帖至市長室，不只要拚政績，還要比體能。

市長鄭文燦今天在市政會議上表示，為避免選舉影響建設進行，明令各單位拒絕民代所舉行的會勘，似暗指陳學聖「割稻尾」，對此陳也批鄭太過小氣，閉門造車只是「乾爽」，兩人言語交鋒互不相讓，為年底選戰點燃引信。