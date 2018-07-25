張麗善：雲林需要完整、綜合冷鏈物流園區

2018-07-25 14:08

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨雲林縣長選人張麗善今天抨擊雲林縣府宣佈於虎尾台大校區設置佔地3公傾冷鏈物流園區，無法蓋出能為雲林農業加值，真正照顧農民的物流園區，辜負農民與縣民期待。

張麗善表示，雲林不只是農業大縣，更是台灣的糧倉，雲林需要的冷鏈物流中心應該具備儲存、冷藏、冷凍、加工及包裝處理的綜合型冷鏈物流園區，而不是一座大型冷凍庫，她認為西螺果菜市場有足夠腹地，又是最大蔬果集散地，是設置冷鏈物流園區最佳地點。

張麗善強調，桃園市提出的冷鏈園區有16公頃，雲林縣卻提出3公頃計畫，根本只是急就章的計畫，沒有通盤規畫與配套，無法真正滿足雲林農業需要，幫農業加值。

張麗善表示，未來她若當選縣長，除規劃爭取完整冷鏈物流中心，協助農民解決產銷失衡問題，同時全力幫助雲林農業爭取更多國際認證，讓雲林的農產品可以打開國外市場，揚名國際。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，縣府與農委會召開冷鏈物流中心籌備會，就清楚定位是綜合型農、漁、牧產物流中心，配置包括有機蔬菜裁切專區、農產品的儲存、預冷、截切加工、包裝處理、冷藏、運轉及配送等，請張麗善委員不要誤導視聽，更不應只要是縣政府爭取的建設，就一味偏頗的批評，誤導視聽，影響地方發展。