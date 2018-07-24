和緯路再成大選攻防議題 南市國、民兩黨互槓

2018-07-24 14:00

〔記者邱灝唐／台南報導〕「和緯路延伸」再成國、民兩黨台南市長大選攻防議題。國民黨台南市議員盧崑福、洪玉鳳今日再批，立委黃偉哲不考量市民利益，又放任團隊發言人郭國文說三道四，呼籲市民「換藍執政」，否則將走入均貧社會。對此，黃偉哲陣營發言人邱莉莉回批，黃偉哲為台南爭取建設天經地義，沒想到認真的立委卻被落選的立委質疑。

盧崑福、洪玉鳳批評，一條道路如何開闢就可以看出執政者的遠見與能耐，郭國文非但不能理性討論道路開發方式，反而將想要省錢及利民的他們視為「謾罵」，更抹黑他們反對打通，當初只是呼籲用重劃方式可以整體開發又不花市民的錢，卻被說成是用土地重劃來阻撓地方建設，覬覦炒作土地利益，真是笑掉大牙，看看民進黨搞了10幾年的九份子重劃區出現一堆弊案，若再讓這種綠色權貴執政，會讓台灣走向「均貧」的社會。

對此，邱莉莉回擊，在黃偉哲爭取之下，延伸道路所使用的土地均由教育部學產地「無償撥用」，僅需工程費用及補償受影響的養殖魚塭，並無藍營所提徵收土地等問題，若國民黨執意要以市地重劃方式進行，從都發局的都市計畫變更到地政局地查估開發，最快也要等到6年以後，與眼前改善安平交通的民意訴求背道而馳， 高思博不關心台南的建設，才會一屆立委就被民意所淘汰，現在反過頭來批評黃偉哲太認真，這種國會的退學生質疑國會模範生的言行，只是自曝其短，尤其要談「均富」，那麼高家要不要先放棄台南市天然氣壟斷的事業，打破財團壟斷?