陳師孟認先彈劾加害者再特赦 阿扁：不可能的任務

2018-07-24 10:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕監委陳師孟認為扁案應該先彈劾可能的加害者或不法法官、再進行特赦，新勇哥物語轉述阿扁想法，指出陳師孟說得對，但以現在監院情況，先彈劾再特赦成為不可能任務。

扁聯會300多位阿扁們23日到監察院向監委陳師孟陳情，要求特赦阿扁。

陳師孟表示，他的想法是先把案子真相搞清楚，若有加害者、有不法的法官，先彈劾這些司法官，等彈劾案通過，這時候有真相、加害人受到懲罰、受害人得到平反，恢復到無罪推定狀態，這時候蔡總統再做特赦，比較符合所謂的轉型正義。

陳師孟強調透過監察權行使，再做特赦，是比較好的方式，這也是他進到監察院目的，他不認為再審是很好作法，如果司法體系沒有除垢，誰能保證是公平審判？他不是為阿扁一人，也不是阿扁御用監委，是希望台灣社會有公道、公平正義。

勇哥轉述阿扁說法，阿扁認為去年9月民進黨代表大會，有86.5%黨代表提案連署赦扁，過不過不是最重要，絕大多數民進黨代表願公開支持赦扁，而且是黨內不分派系都有，在阿扁的心裡，特赦提案早就過了。

至於總統要不要行使憲法特權作出赦扁政治決定，應該尊重總統政治特權與政治智慧！

至於「先彈劾再特赦」，這是陳監委不變的堅持及信念。問題是彈劾案要通過幾乎不可能，因為監委29位，其中18位是馬總統提名，蔡總統提名的只有11位，仍是少數﹔所以彈劾案可能過不了委員會，也過不了院會，所謂「先彈劾再特赦」成為不可能任務。

阿扁認為陳師孟說得對，他不是為阿扁一人，也不是阿扁御用監委、專替阿扁服務。他希望台灣社會有公道、公平正義，陳師孟的調查「過程比結果重要」，盼透過真相調查，讓更多人知道扁案的政治本質，不只不符程序正義，也沒有實質正義之可言！