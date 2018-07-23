鄭朝方特調香水「電火球版」期許竹竹苗加新北勝選

民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方，本身是調香師，他將民進黨特調香水製成「電火球版」，以玻璃燈泡裝置來裝，送給新北市長參選人蘇貞昌和新竹市長林智堅，苗栗縣長參選人徐定禎，希望能竹竹苗和新北市都能打贏年底選戰，照亮在地。（記者洪美秀攝）

2018-07-23 15:29

［記者洪美秀／新竹報導］民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方今天在前行政院長、新北市長參選人蘇貞昌來到新竹300博覽會組「會做事連線」的「貞堅定方向」時，送給每個縣市長參選人一款民進黨特調香水的「電火球版」，不僅採用新竹玻璃以電火球燈炮造型裝置，更添加每個人的特色，期許發揮電火球功效，年底打贏選戰，一起為台灣創造更美好的生活。

10年前就取得國際調香師證照的鄭朝方，擁有多元學習能力，他在擔任民進黨客家部主任時，就曾為民進黨特調香水，甚至以總統蔡英文喜愛的梔子花調製蔡英文版香水，此次獲民進黨徵召參選新竹縣長，他以最年輕的參選人身份，展現親民實力，也發揮他所長，得知新北市長參選人蘇貞昌要來新竹組「會做事連線」的「貞堅定方向」組合，他前晚花好幾個小時製成民進黨特調香水的「電火球版」，還以新竹玻璃製成電火球燈炮造型調製香水，送給每個參選人。

鄭朝方說，這款電火球版香水的基底是以民進黨特調香水為主，前味融合閩南族群的稻米香、客家人的桔子和原住民的馬告、新住民越南的檸檬香茅和一九四九年後眷村竹籬笆的竹子調味，而中味是使用玉蘭花、野菊、野百合和梔子花為主，後味則是以台灣的土地所產的檜木、青茶和海洋為主，含有綠茶海洋味。

鄭朝方說，很多人認為他會有父執輩的包袱，更被灌上「政二代」標籤，但其實他與父親那輩剛好是世代的對壘，他擁有的是新思維，能與新世代對話，也相信新竹縣是該改變的時候了，期許電火球版的香水，能在竹竹苗及新北市旗開得勝、點亮在地。