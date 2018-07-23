促轉會邀推薦諮委、開會 國民黨：不派員、不推薦、不背書

促進轉型正義委員會將邀集國民黨、民進黨等政黨商討通報格式，國民黨發言人洪孟楷（右）、考紀會主委魏平政（左）23日召開「拒絕背書！國民黨不派員出席促轉會諮詢會議」記者會，表示促轉會違法、違憲，將不派員參加會議及擔任諮詢委員。（記者簡榮豐攝）

2018-07-23 10:33

〔記者林良昇／台北報導〕促進轉型正義委員會近期發函國民黨，請國民黨到促轉會開會、並推薦促轉會諮詢委一人，國民黨今表示，促轉會是政黨惡鬥的條例，仍有違憲之虞，在還沒釋憲前，國民黨不會派員開會、不推薦任何人成為促轉會諮委，不會幫其背書。

國民黨發言人洪孟楷今表示，國民黨在7月10日收到促轉會開會通知，事由為「研商政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案通報事宜會議」，由促轉會副主委張天欽主持，並在7月12日收到促轉會來函，請國民黨推薦一人成為諮詢委員，民進黨、親民黨、時代力量也有收到。

洪孟楷指出，國民黨認為促轉會、促轉條例屬於政黨惡鬥的條例，促轉會仍有違憲之虞，在還沒釋憲前，國民黨不會派員前往開會，也不推薦任何人成為促轉會諮詢委員。

洪孟楷說，促轉條例在社會上無絕對共識，有違憲違法之虞；促轉會有干預司法獨立審判、監察院調查權，嚴重侵犯人民基本保障，完全無視我國憲法的權力分立和制衡原則，成為「憲政大怪獸」，在還沒釋憲前，國民黨不能為虎作倀。

洪孟楷認為，促轉條例規定的政治檔案，都由促轉會認定，是擴權違憲，而促轉條例也沒有法源依據，讓促轉會可以設置諮詢委員，所謂的諮委就是違法創設的黑官，國民黨拒絕為其背書，並譴責其違法行為。