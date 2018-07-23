美前國防部長今起訪台 外交部誠摯歡迎

美國前國防部長卡特今訪台。圖為2架美軍F-15E戰機。（資料照，路透）

2018-07-23 08:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前國防部長卡特（Ash Carter）今起應邀訪台，將拜會我政府首長，就台美關係、區域經貿及亞太局勢等議題交換意見。外交部今天發布新聞稿表示，卡特為台灣長期友人，在任期間台美安全合作密切，曾多次訪台，也反映當前台美關係的緊密友好。

外交部今宣布，卡特前部長今起訪問台灣，明天將出席在台北舉辦的「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」，擔任專題演講貴賓。卡特此行並將拜會我政府首長，就台美關係、區域經貿及亞太局勢等議題交換意見。外交部對其來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，卡特前部長為台灣長期友人，2015年2月至2017年1月擔任國防部長期間，台美安全合作密切，除美國總統歐巴馬（Barack Obama）於2015年宣布對台軍售案外，卡特同年出席新加坡「香格里拉對話」發表專題演講時，更以台灣為例盛讚東亞區域繁榮。

外交部說，卡特前部長過去曾多次訪台，充分展現對我國的堅定支持，亦反映當前台美關係的緊密友好。

卡特擔任美國國防部長前，也曾任國防部副部長、主管武獲科技與後勤次長等要職，目前擔任哈佛大學甘迺迪政府學院Belfer科技暨國際事務中心主任、麻省理工學院（MIT）創新研究員。