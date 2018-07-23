連續3年獲邀參與年會 我可望成為美國國民兵組織會員

我國已連續3年獲邀參與「美國國民兵年會」，與美國各州負責國民警衛部隊業務首長，同場討論後備部隊交流及災害防救議題。圖為國軍參與颱風災後復建。（資料照）

2018-07-23 07:13

〔記者羅添斌／台北報導〕台美軍事交流日益密切，層級與規模均有提升，軍方高層昨指出，我國已連續3年獲邀參與「美國國民兵年會」，與美國各州負責國民警衛部隊業務首長、具有國民兵年會會員身分的美國友邦代表，同場討論後備部隊交流及災害防救議題。官員透露，美方已允諾協助我國，在9月召開的年會中提案，爭取讓台灣成為美國國民兵組織的正式會員。

美允9月將提案協助爭取

官員說，在美軍太平洋司令部（現已更名為美軍印太司令部）的主動建議下，我國已與美國夏威夷州國民兵部隊多次交流觀摩及基層部隊聯合救災演練。在去年的「美國國民兵年會」，太平洋司令部將領建議擴大台灣與美國各州的國民兵部隊交流互動，因此今年下半年起，交流範圍將會從夏威夷州跨進美國本土，內華達州國民兵單位今年將加入交流互動對象。

下半年交流跨進美國本土

美國的各州均設有國民警衛隊（簡稱國民兵），並依任務區分為陸軍國民警衛隊及空軍國民警衛隊。國民兵部隊的指揮官為各州的民政廳長，接受州長的任務指揮，國民兵政策的中央責任單位為美國國民警衛局，設有總長（授總司令銜）。

軍方高層指出，我國已連續3年以特別來賓身分，獲邀參與「美國國民兵年會」，由軍方後備指揮部派代表率團與會，2016年是由時任後備指揮部參謀長的李世國少將率團參加，2017年則由後備指揮部戰訓處長李傑上校率團，今年9月規劃由一位少將級將領代表參加。