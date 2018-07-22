向柯P下戰帖 姚文智：將與黨團合作提出市政質詢

2018-07-22 23:42

〔記者周彥妤／台北報導〕年底台北市長選戰開打，為凝聚綠營士氣，民進黨台北市長參選人姚文智6月起召集27位黨籍市議員，陸續舉辦基層聯合座談會，今晚由議員江志銘畫下第一個句點。他預告，第二階段競選工作即將啟動，後續會與議會黨團合作，在市政議題上對市長柯文哲提出質詢；此外，也將舉辦6場親子音樂會，讓大、小朋友了解他提出因應少子化的相關政見。

姚文智表示，自6月初起算，今晚是第30場說明會，第一階段的基層打底工作在今晚完成，等同首波競選階段告一段落。他說，過去參與高雄愛河整治，「練就一身功夫，最好用」，他現場民眾喊話，自己經過民進黨內討論一整年才提名的，「不要小看姚文智」，也不要在投票時想太多，被假消息、假民調影響，只要大家支持姚文智，為他拉票，一定可以當選。

至於第二階段的競選工作，姚文智受訪說，目前較確定是，會在暑假期間辦6場親子音樂會，第一場暫定8月12日，辦活動主要是想讓年輕夫妻帶著孩子一起同樂，同時間也會向他們分享自己的公托、「第二胎國家養」等政見。

姚文智說，他也會持續拜訪北市特色街及商圈，了解商家的需要，自己在北市各區的選舉據點，將陸續對外公布。

姚文智表示，隨著議會開議，將進入第二階段競選，後續跟市議會黨團合作，在市政議題上對市長柯文哲提出質詢。

姚文智也透露，上週才與前行政院長游錫堃碰面，只是沒對外公開；他說，游的「水牛精神」做事風格很實在，過程中談到游當初競選新北市長的雙北合作想法，將作為他之後跟黨內新北市長參選人蘇貞昌討論的基礎，之前也拜會過總統府資政辜寬敏、前總統府資政彭明敏等。