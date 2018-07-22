被蔣月惠質疑收潘孟安好處 王世堅：我慈悲不會告

屏東縣議員蔣月惠昨（21）日北上參加政論節目，與台北市議員王世堅開槓屏東議題。（資料照）

2018-07-22 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠昨（21）日北上參加政論節目，當場與台北市議員王世堅為屏東議題對槓；蔣月惠不滿王世堅頻替縣長潘孟安打圓場，脫口而出質問「你是不是拿了潘孟安的好處」？王世堅回：「我跟你一樣慈悲心啦，我不會告！」

王世堅在節目中強調，潘孟安與蔣月惠同為環保鬥士，兩人齊心協力下共同剷除有害環境的不法份子；但蔣月惠認為，她質疑潘孟安收財團多少錢是「疑問句」，並非「肯定句」，不解潘孟安為何要以法律捍衛清白，如同有人質疑她收受身障機構的獻金，「沒有就沒有」。

王世堅提到，即便蔣能接受質疑，但也不能使無辜第3者受害；蔣月惠則爆氣表示「我懷疑你拿了潘孟安多少錢？」、「你要不要告我？我是不是汙衊了你？」王世堅則指出，「我跟你一樣慈悲心啦，我不會告」，並解釋潘孟安沒有提告，只是藉由公文想請蔣把臉書上的言論撤下。

王世堅提到，即便蔣能接受質疑，但也不能使無辜第3者受害，蔣月惠則爆氣表示「我懷疑你拿了潘孟安多少錢？」。（圖擷取自三立新聞YouTube）