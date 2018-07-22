竹縣連郁婷成立競選辦公室 黃國昌贈「前進縣議會」大車票

時代力量新竹縣竹北市縣議員參選人連郁婷（右二）今天下午成立競選辦公室，執行黨主席、立委黃國昌（左二）頒贈「前進新竹縣議會」的大車票給她，祝她高票當選。（記者蔡孟尚攝）

2018-07-22 22:03

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕時代力量新竹縣竹北市縣議員參選人連郁婷今天下午成立競選辦公室，執行黨主席、立委黃國昌和黨秘書長陳惠敏、決策委員林世煜都到場祝賀，黃國昌還頒贈一張「前進新竹縣議會」的大車票給連郁婷，祝她高票當選。

主持辦公室開幕茶會的時力新竹黨部主委邱顯智說，連郁婷擔任過法官助理、工研院法務，現在是執業律師，在尚未決定參選之前，就持續在許多議題上耕耘基層，也逐漸得到竹北市民的肯定。

連郁婷說，律師工作讓她體會到除了法律上的糾紛，更多時候是法律制度的缺陷，以及地方政府行為在沒有正確監督、沒有完善評估決策下傷害了人民，例如「巨城飛天椅」意外事件當中，因為沒有法律規範移動式遊具的安全標準，在求償上也變得相對困難，所以她希望透過參政、成為一個縣議員來改變這些。

黃國昌說，連郁婷投入選舉的竹北市是全台灣最有生命力的地方，少子化浪潮中，竹北生育率卻不斷攀升，這樣一個又年輕又有活力的地方，需要代表新世代與新價值的連郁婷來為民服務，讓市民過得幸褔、更有光榮感。