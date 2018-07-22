又被抓包！國民黨工混入林佳龍陣營會議 打死不認

2018-07-22 17:47

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕「林佳龍競選連任台中市長大肚後援會」今天成立，進行內部會議及餐敘時，卻再爆出國民黨大肚區黨部主任吳欣蕙混入、疑似「刺探敵情」，與會人員痛批「國民黨死性不改」！吳欣蕙否認「盯場」，辯稱餐廳是公開場所，如果活動不對外公開，應該在門口就進行管制。

本報接獲爆料指出，國民黨台中市長提名人盧秀燕競選總部發言人張又仁，日前才被抓包偷錄林佳龍後援會的內部會議，還被封為「台版水門案」。林佳龍大肚後援會今天舉行內部會議及餐敘時，又發現盧營輔選幹部吳欣蕙在場，讓現場人士十分傻眼。

現場綠營人士以活動未對外開放為由，善意請吳欣蕙離開會場，她雖辯稱「走錯餐廳」、「在等人」，卻還一度留在現場，之後才悻悻然走出會場；不過，吳欣蕙的辯詞也遭現場人員打臉，因為這家餐廳已被後援會包場，當時餐廳並沒有其他客人。

爆料者表示，這場會議是後援會幹部與成員、志工的內部會議及餐敘，也邀請林佳龍市長致詞，因此並未對外開放，吳欣蕙偷偷混入，一度不肯離去的行為非常不妥，更何況不久前盧營發言人張又仁才惹出「台版水門案」竊錄疑雲，國民黨死性不改！

吳欣蕙表示，剛好經過餐廳，因跟老闆娘認識，順便進去想訂位，後來因碰到認識的人聊天，加上等著上廁所，才會坐在位置上，強調自己並沒有做什麼事，也不是到場「盯場」，還說餐廳是公開場所，大家都可以進出，如果是不對外公開的活動，主辦單位應該在門口就進行管制。

對此，民進黨市黨部執行長翁誌偉除了表示無法苟同，也要求國民黨道歉。翁誌偉說，非公開聚會又遭國民黨潛入，國民黨一而再再而三透過這種奧步，實在無法苟同。另外也呼籲國民黨為此公開道歉，並要求吳主任說明是受誰指示，好給選民一個交代。