污水下水道接管率將破0 賴清德讚涂醒哲像推土機

行政院長賴清德（右三）到嘉義市參拜嘉義市文財殿，替嘉義市長涂醒哲（右四）拉抬人氣。（記者王善嬿攝）

2018-07-22 13:02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕行政院長賴清德今天到嘉義市訪視水資源回收中心工程進度，賴清德表示，污水下水道是城市文明的指標，嘉義市污水下水道接管率竟然0，很驚訝，不過今年水資源回收中心將完工啟用，8月污水下水道接管率也將破0，讚涂如同推土機，積極任事並找出問題解決，是聰明的市長。

涂醒哲今上午簡報說明，「嘉義市水資源回收中心第一期統包工程」4月6日開工，工期18個月，預計8月底通水，此外還有包括路燈更換LED且購買10年保固服務、鐵路高架化啟動、雨水下水道清淤防淹水，以及空污減幅全國第一等政績，「別人做不到的，我們做到了、做得更好」；立法委員李俊俋表示，2013年水資源回收中心就已完成設計，但之後就停擺，直到涂醒哲上任辦理工程發包，應給有做事的人掌聲，未來嘉市醫療、長照建設，也拜託賴院長等多多幫忙。

賴清德今上午說，嘉義市溝通、水清、路平、燈亮還空氣好，成為宜居城市，他當過台南市長，知道每個環節要做到很不容易。

賴清德還說，他跟涂市長當過醫師、都有打造智慧城市想法，如嘉市的環保即時通APP（手機應用程式），透過垃圾車即時定位提早提醒民眾倒垃圾，做的比台南市好，會提供給台南市做參考。

賴清德允諾會多多來嘉義市，包括嘉義市市政大樓行政院核定21億元，前瞻計畫嘉義市提13案、行政院已核定10案等，嘉市未來發展，行政院責無旁貸。

行政院長賴清德（右四）到嘉義市訪視嘉義市水資源回收中心進度，讚涂醒哲（右三）是聰明的市長。（記者王善嬿攝）