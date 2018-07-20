傳傅崐萁有意轉戰桃園？國民黨人士這麼說...

黨內人士指出，傅崐萁原被傳有意參選台北市長，後又相中桃園市，但高層認為，傅崐萁的妻子徐榛蔚已經代表國民黨參選花蓮縣長，中華民國政治史上沒有夫妻同時參選直轄市、縣市長的例子，必須考慮社會觀感。 （資料照）

2018-07-20 08:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨桃園市最近換將之說不斷，地方還傳即將屆滿兩任的花蓮縣長傅崐萁欲轉戰桃園。黨內人士指出，傅崐萁最初被傳有意參選台北市長，後又相中桃園市，地方重量級人物還幫忙向黨中央遊說，但高層認為，傅崐萁擔任不分區立委的妻子徐榛蔚已經代表國民黨參選花蓮縣長，中華民國政治史上沒有夫妻同時參選直轄市、縣市長的例子，必須考慮社會觀感。

據透露，否認以辭職要求換將的桃園市黨部主委楊敏盛，日前原想求見黨主席吳敦義及負責督導操盤的副主席兼秘書長曾永權，轉達基層對於黨籍參選人陳學聖選情的憂慮並要求考慮換將的聲音，但遭黨中央婉拒，研判背後是有一股拱傅力量在推波助瀾。

知情人士指出，去年藍營在台北市仍苦無強棒，當時有人傳話建議國民黨在台北市不要提名，禮讓傅崐萁以無黨籍身分參選，被打回票，今年1、2月間傳出不分區立委吳志揚不選桃園市長時，某桃園地方重量級人士向黨中央傳話，既然沒有強棒，可以考慮禮讓傅崐萁，但高層都沒同意，未料黨中央14日舉辦直轄市、縣市長參選人合體造勢，藉此破除換將之說，隔沒幾天又生換將風波。

黨中央要楊敏盛想清楚 此時只有全力輔選陳學聖

黨內人士指出，曾經主政桃園的前主席朱立倫與傅崐萁有特殊交情，又與徐榛蔚桃園娘家有淵源，當初安排徐擔任不分區立委，算是政治結盟，無可厚非，但黨都已經提名徐參選花蓮，如果再禮讓傅崐萁，社會觀感不太好，「中華民國政治史上，哪有夫妻兩人同時參選縣市長？這開什麼玩笑﹗」黨中央希望楊敏盛要想清楚，此時根本不可能換將，只有全力輔選陳學聖。

這位人士並說，傅崐萁如果參選桃園市，必須現在辭掉縣長，中央將指派代理縣長，雖然時間只有4個月，但如果民進黨派出一位像宜蘭縣代理縣長陳金德的人物到花蓮，對藍營選情會是一大變數，一動不如一靜。

據指出，傅崐萁方面對於花蓮一役信心滿滿，還曾向吳敦義掛保證，11月24日開票，花蓮縣一定是藍軍縣市長選舉得票率最高的地方。