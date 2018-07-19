立院副院長：成立台商系立委 投資台灣

2018-07-19 16:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院有軍系立委，關注軍人權益，立法院副院長蔡其昌今天宴請世界台商會成員時表示，正積極拉攏成立「台商系」立委，關心台商所面臨的困難，他也呼籲台商布局全球之餘，回頭投資台灣。

世界台灣商會聯合總會第24屆回國訪問團今天參訪立法院，下午前往行政院、經濟部等相關單位，20日將拜會總統蔡英文、監察院長張博雅等，並邀請總統等人出席世界台灣商會聯合總會年會。

身兼立法院世界台商之友會會長的蔡其昌中午於立法院宴請世界台灣商會聯合總會總會長林貴香等人，林貴香致詞時表示，世界台灣商會總會成員來自6大洲商會，是189個地區商會的佼佼者，是僑居地社區的領導，為台灣打拚，是外交尖兵，身在海外，心在台灣。

林貴香說，政府機關只有立法院成立世界台商之友會，與台商總會一起打拚打造台灣變得更堅實與茁壯。她並遞交邀請函，邀請立法院正副院長出席9月24日至26日在圓山飯店舉行的年會。

蔡其昌致詞表示，世界台商總會是台灣第二個外交部的力量，讓中華民國、台灣的能見度在國際上被看見，突破對岸無理的打壓與封鎖。

蔡其昌說，總統上任後對他只有3個指示，分別是用在台商的預算一定要比往年增加、協助台商的人力一定要比往年增加，以及包括總統與他，和台商的互動一定要增加。

至於在政策上，蔡其昌也呼籲，台商布局全球之餘，也要回過頭來看看台灣有更多投資機會產生，包括五加二產業、新南向政策、各項法令鬆綁、促進台商資金回流等，投資台灣、壯大台灣是新政府上台後努力的目標。

蔡其昌說，過去立法院有所謂軍系立委，這些立委多在關心國防部、軍人福利等，他最近積極拉攏成立台商系立委，希望能多多關心台商所面臨的困難。