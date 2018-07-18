桃市消防局長謝呂泉、客家局長何明光 宣誓上任

桃園市長鄭文燦主持消防局長謝呂泉、客家事務局長何明光宣誓就職儀式。（記者謝武雄攝）

2018-07-18 18:49

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天主持消防局長謝呂泉、客家事務局長何明光就職宣誓儀式，也期勉兩位局長帶領同仁繼續推動局內事務，讓桃園發展更好；原任客家事務局長蔣絜安雖然就任民進黨不分區立委，今天也到會場接受鄭文燦頒發獎狀，鄭文燦也很感謝蔣絜安任內爭取前瞻計畫13億元預算。

鄭文燦說，謝呂泉是中央警官學校警政研究所碩士，歷任內政部消防署組長、台灣省政府消防處長，是桃園首屆消防局長，堪稱是桃園消防體系奠基者，事實上，桃園升格後，無論是消防設備更新、車輛汰換、提升教育訓練訓練及結合消防民力等方面都有優異表現，謝呂泉都擔任幕後英雄角色，未來接任局長職務後，將成立全國第一個消防車輛及裝備維修基地，提升消防設備的維護保養。

鄭文燦表示，何明光是中央大學哲學碩士，在擔任平鎮區長期間，用心推動地方建設及客家文化，榮獲桃園市服務品質獎第一名，也將代表桃園市參加全國政府服務品質獎項。

鄭文燦也提到，蔣絜安任內推動「客庄茶故事園區」、「乙未戰爭保台紀念公園」、「海螺文化體驗園區」等三項計畫獲前瞻計畫補助十三億元，也希望繼任的何明光，能夠在既有的基礎上讓客家事務局工作持續發展。

至於平鎮區長職缺則由財政局專門委員姜義坤調任；鄭文燦說，姜義坤是新屋人，中原大學財經法律研究所碩士，曾擔任觀音鄉公所行政室主任、民政課長，歷經銀行、地政、民政及財政等方面工作，歷練相當完整。