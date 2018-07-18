想換掉陳學聖遭拒？傳國民黨桃園黨部主委怒辭！

媒體報導，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛（左），希望向黨中央表達基層聲音，撤換陳學聖（右），但遭拒絕，楊憤而向黨中央口頭請辭。（資料照）

2018-07-18 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕年底選戰接近，各參選人無不努力宣傳，國民黨桃園市長參選人陳學聖，日前卻在臉書PO出文宣，上面寫著「I'm very sorry. 我一直都在，只是沒有存在感」，引發網友熱議。有媒體報導，肩負輔選重任的國民黨桃園市黨部主委楊敏盛，要求黨中央桃園換將，但遭拒絕，楊憤而向黨中央口頭請辭，為國民黨選情投下震撼彈！

《上報》報導，楊敏盛日前跟黨中央連絡，希望和國民黨主席吳敦義、副主席兼秘書長曾永權會面，表達基層盼撤換陳學聖的聲音，但黨中央堅持沒有換人空間，若楊敏盛求見是為了談換將，就不必會談了。

報導引述「消息人士」說法，楊敏盛對此心灰意冷，已向高層口頭請辭，將在中選會8月27日登記、完成輔選階段性任務後，辭去市黨部主委，由黨中央接管、操盤桃園市長選舉。

《中國時報》報導，楊敏盛的幕僚陳建松表示，楊敏盛一直以來以勝選為考量，希望黨中央不要輕易放棄桃園市，在勝選前提下找到適合人選，發揮母雞帶小雞效應。但陳學聖在初選過後，4個月來民調未見起色，市議員參選人更人心惶惶，這與楊敏盛最初的想法不同。而北北桃選情連動，桃園只要有強棒就可一戰。

陳學聖稱選情會好轉 指楊用傳統選戰打法

陳學聖則說，國民黨已跟過去不一樣，他認為要用新的方式打選戰，而楊敏盛還是要用傳統選戰打法。是否撤換參選人，必須由中央黨部決定，他強調，都有按照自己節奏走，相信自己的選情會倒吃甘蔗。