楊敏盛、陳學聖同框 急滅火辭職換將說

楊敏盛（中）、陳學聖（右）中午召開記者會澄清換將說。（記者許倬勛攝）

2018-07-18 13:11

［記者許倬勛／桃園報導］年底選戰逼近，選情進入白熱化，但國民黨桃園市長參選人陳學聖民調未見起色，近來更在網路發布「沒有存在感」文宣，外傳桃園市黨部主委楊敏盛要求黨中央換將未果，將請辭主委一職。今中午國民黨舉辦記者會急滅火，兩人同框澄清外界疑慮，強調「絕不會換將」，雙方合作共打選戰，除了勝利沒有別的選擇。

針對請辭風波一事，楊敏盛今早發出聲明，直言是部分媒體捕風捉影，完全不正確。他說，肩負輔選責任重大，對於選情當然隨時都要掌握，昨天僅是例行性的向黨中央匯報，反映是否能爭取更多資源，因為比起鄭文燦24小時待在基層、勤跑行程，相較起來陳學聖當然吃虧很多。

楊敏盛說，桃園市長的成敗與雙北連動，影響到2020年大選，所以桃園選戰只有勝利唯一選項，身為黨部主委責無旁貸，當然這段時間大家都很痛苦，也有很大的壓力，如何將壓力轉換成動力，找到方法是要追逐的目標。

楊敏盛強調國民黨在桃園不是毫無機會，他會全力輔選，如果年底勝出，他就功德圓滿、可以告老還鄉；如果失敗，辭職也是選項之一，但眼前最重要的是，選出一個能為人民服務、積極建設，讓桃園登上六都之首的偉大市長。

陳學聖說，他不會讓主委辭職成功，因為國民黨會全力以赴，拿下選戰，外界謠傳的換將或換主委都不會成真。