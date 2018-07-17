阿扁熬夜看世足冠軍戰 評克羅埃西亞是最大贏家

2018-07-17 08:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕阿扁也有看世足冠軍賽，新勇哥物語今轉述，他認為克羅埃西亞是本屆賽事最大贏家﹗

勇弟表示，每年3月瘋媽祖，今年7月瘋腳球，阿扁也跟大家一樣在7月15日午夜，守在電視機前觀看2018俄羅斯世足冠軍賽，心想究竟哪一隊會是最後贏家？法國隊還是克羅埃西亞隊？

勇哥引用國際媒體報導內容，指法國隊贏得睽違20年的冠軍，克羅埃西亞則贏得全世界，現在全世界的人也都知道克羅埃西亞這個國家。

勇弟說，克羅埃西亞面積56538萬平方公里，約台灣的一倍半，人口415萬人，約台灣的1/6多一點，位處阿爾幹半島西北邊，面對亞得里亞海﹔1991年克羅埃西亞自南斯拉夫聯邦獨立，2008至2009年擔任聯合國安理會的非常任理事國。克羅埃西亞也施行全民健康保險與免費中小學義務教育。

勇哥形容「火焰軍團」克羅埃西亞隊在戰術上選擇主動，帳面數字卻也佔據優勢，控球時間高達6成，總射門數15次，為「藍衣軍團」法國隊兩倍左右﹔可惜球運不佳，15次射門只有3次打在門框內，還有一顆要命的烏龍球，法國隊則8射6射正。

勇弟表示，印象深刻的是，克羅埃西亞女總統全程為自己國家隊加油打氣，並熱情擁抱沒穿上衣的男隊員，這才是真正謙卑的總統。

勇哥說，自己也注意到，當台灣為了2020東奧爭取不要再用中華台北隊，應正名為台灣隊時，克羅埃西亞國家隊也沒有用什麼「南斯拉夫克羅埃西亞」做為隊名。

勇弟感慨比較遺憾的，是FIFA主席竟然說像克羅埃西亞這樣的小國能進入決賽，很神奇，真不思議，有點看不起人家﹔其實像台灣也不小，未來靠大家，人人一支太陽花，腳步踏乎齊，團結來作伙，台灣永遠是咱的！

勇哥舉統計資料，世足賽自1950年起，每隔20年只要碰上年份尾數8，就會誕生1支新科冠軍球隊，今年隨著克羅埃西亞決賽失利，這項定律也被打破，所以運動賽事常有什麼魔咒，還是可以打破的！