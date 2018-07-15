炮口對準國民黨！蔡英文：過去政府太怠惰了

民進黨共識營，蔡英文主席致辭。（民進黨提供）

2018-07-15 11:49

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨主席蔡英文上午出席共識營活動，她致詞時火力全開，將炮口對準國民黨，並列舉民進黨各項政績，質疑「國民黨執政會這麼做嗎？」她也強調，這兩年來的急行軍，也許姿勢不夠優雅，但是台灣環境真的太艱難了，「過去的政府太怠惰了，沒有急行軍，台灣根本來不及跟上全球局勢的變化」。

小英說，這兩年來黨產會成立了，被政黨侵占的不當黨產，一件一件被追討。促轉會也成立了，我們開始清理威權遺緒。這些都不是清算，這是正義的實踐和民主的深化。「如果不是民進黨執政，這些改革不會發生」。

她表示，前陣子，已經封存的核四廠，台電已經把燃料棒送到美國處理。非核家園的理想，在我們手上穩健落實。我們不會讓台灣缺電，我們會讓綠色能源快速發展，而且我們也證明了綠能絕對不貴，比危險的核電更便宜。看到國民黨說「以核養綠」，「我們實在要問問他們，過去他們執政的時候，養出了什麼東西？」

小英指出，我們也啟動了司法改革。司法的問題不是一朝一夕可以改變的，但包括人民參審、強化司法人員的評鑑和淘汰，還有統一法律見解，這些相關的立法修正案都已經送到立法院，等待立院的審議。過去人民所期待，但國民黨一直無動於衷的司法改革，因為政黨輪替，才開始有了頭緒。

蔡強調，國民黨執政下的農田水利會，淪為地方派系的政治工具。我們不像國民黨，利用執政去掌握農田水利會。反過來，我們推動改革，將農田水利會改制為政府機關，讓它的公益性更強。未來這些掌握水權的機構，會跟所有的政府機關一樣，以服務社會大眾為目的。「我要請問，國民黨執政會這樣做嗎? 」

蔡表示，我們在都會區如火如荼推動社會住宅，讓年輕人、辛苦的家庭、弱勢者可以安居樂業。我們也不斷擴充長照的服務，減輕家庭的負擔。這些從無到有的制度，我們從2010年就開始說，但是一直到民進黨執政，終於有比較快的進展。

蔡指出，為了因應大家長期批評的稅制，我們也推動了稅改，提高企業的所得稅，但免除一般大眾的稅賦負擔。明年報稅的時候，所得三萬以下的人，基本上是不必繳稅。「如果不是民進黨執政，這些改革有可能發生嗎？」

小英說，國民黨執政的時候，22K一度是年輕人薪資的天花板。我們執政之後，兩度調整基本工資，現在，22K已經變成整體薪資的樓地板。不只是基本工資，我們還透過政府加薪、鼓勵民間加薪、推動產業轉型的方式，提振勞工的實質所得。前幾天主計處的統計，前五個月的實質總薪資，是歷年最高。所得提升，消費力就會提升。內需能夠成長，經濟就會轉好，「這也是國民黨做不到的事」。

她指出，執政兩年多來，台灣的經濟成長優於預期，外銷訂單的額度創下歷史新高，出口超過3千億美元，這是歷年來第二高。股市上萬點的天數，已經超過一年，還繼續在寫紀錄，失業率也是17年來最低的時候。「我想請現在每天批評不景氣、經濟不好的很多政治人物，要不要去看一看，過去國民黨執政期間，這些數據的表現？」

她表示，兩年多前，台灣的毒品問題，嚴重到動搖國本，這兩年多來，我們整合各部會的力量，消滅毒品製造的源頭、建立更完善的法制、以及完善社會安全網，在防毒、拒毒、緝毒，及戒毒工作上，都有許多具體的成果。

小英說，她剛剛所舉的哪一個例子，不是我們在野時的主張？哪一件事，不是上一次執政，我們想做，卻因為沒有國會多數，而力不從心的？現在，我們都做到了。既然做到了，我們就要有信心，把成績大聲地說出來。

我們還要繼續做更多事。因為兩年時間，還不足以改變幾十年來的老問題。我們還要更多時間、更多力量，來完成我們的理想。因此，我們必須齊心團結，繼續為解決問題來努力。我們要為台灣人民，做更多的事情，創造更多改變。

小英請大家要去說清楚，民進黨執政為台灣帶來了什麼改變。最近，她跟百工百業的朋友，經常有座談的機會。「他們告訴我，基層不太清楚、也很想知道我們執政兩年多，到底做了什麼」。「如果我們什麼都沒有做，這樣的批評，我們就必須承受。但我們遇到的問題，是我們做了，但是大家不清楚。這代表我們整個府院黨的對外溝通，是不足的。」

小英說，如果我們在政府、在國會、在輿論上奮戰的議題，沒有辦法讓基層理解。如果我們在跟反動、保守的勢力對抗的過程中，沒有辦法讓大眾知道。那當然是我們的問題，有問題，需要的不是抱怨，我們要去解決問題。如果現在溝通的方式效果不好，那就換一個方式，直到人民可以理解為止。