民進黨共識營 蔡英文：改革沒有錯

蔡英文致詞指出，「改革沒有錯」，「我們之所以會被震盪所困擾，是因為社會還沒有理解到，當我們一起走過風風雨雨的時候，就會有更好的未來」。（民進黨提供）

2018-07-15 11:31

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨今天在圓山飯店舉行全代會，上午先召開「改革政績一定營」活動。對於兩年來推動的改革，黨主席蔡英文致詞指出，「改革沒有錯」，「我們之所以會被震盪所困擾，是因為社會還沒有理解到，當我們一起走過風風雨雨的時候，就會有更好的未來」，她也期待這個社會很快都可以理解到，風雨過後，一切都會給我們下一個世代更好的未來。

包括民進黨縣市長參選人、立委、政務官都出席共識營，行政院長賴清德也在會中報告執政兩年來的改革政績；非民進黨員的副總統陳建仁則以貴賓身分受邀參加。

蔡英文致詞指出，立法院臨時會剛剛結束，通過了幾個非常重要的修法，尤其是今年年金改革相關的《陸海空軍軍官士官服役條例》、《公司法》以及《空氣污染防制法》等等重要的修正案。

她說，這些修法工作，都是結構面、制度面重大的改革。我們解決了年金破產危機，我們也提升企業的經營環境、更重要的我們也回應民眾對於空氣品質的期待。「這些事，換成別黨來執政，他們不想做，也沒有做」。

蔡表示，推動改革，不是因為它簡單，而是因為它困難。越是困難的事，我們越要扛起責任。改革，用嘴巴說一說其實很容易，但實踐的痛苦，不親自自己做過一次，都難以體會。我相信無論是我們行政團隊的同仁，或者立法院黨團的同仁，對於改革的痛楚，都有刻骨銘心的感觸。但是，再怎麼百感交集，我們都只能往心裡放。因為改革是承諾，是使命，也是民進黨的宿命。

蔡指出，改革的痛苦是什麼？第一，它一定會得罪人。第二，好處一時還體會不到，如果眼光不放遠，看到的就是亂。當然因此第三，改革也可能衝擊民意支持。

這些改革引發的震盪，會讓人誤以為我們做錯了什麼。不過我要和各位說，改革沒有錯。我們之所以會被震盪所困擾，是因為社會還沒有理解到，當我們一起走過風風雨雨的時候，就會有更好的未來，我也期待這個社會很快都可以理解到，風雨過後，一切都會給我們下一個世代更好的未來。

小英表示，所以，在年底選戰之前，她交付給行政團隊、立院黨團，以及黨務部門最重要的任務，「就是去說清楚：我們為台灣帶來了什麼改變」。我們執政下的台灣，為什麼比國民黨執政的時候還要好。我們民進黨執政，能夠為我們下一代打造什麼樣的未來。