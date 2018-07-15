敬老金選戰策略 柯P教戰：不要罵「貪婪的老人」

台北市長柯文哲競選辦公室昨舉辦海選。（柯文哲競選辦公室提供）

2018-07-15 11:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選辦公室昨舉辦海選，但未開放媒體拍攝，僅由競辦提供影音，其中一段柯文哲談到重陽敬老金議題的畫面，因柯脫口「啊你要是跟他講說『你是貪婪的老人啦』、『你就是沒拿到一千五不爽啦』、『......不投給柯文哲啦』，你罵他（老人），他更不爽」引發熱議。

柯競選辦今早發出聲明指出，柯文哲在海選活動現場影音內關於重陽敬老金的發言，為柯參與「團體討論」階段和面試者討論，用意在引導面試者，針對重陽敬老金政策論述上採取「正面表述」，鼓勵長者能作為全台示範及領頭羊，而非透過「負面表述」導致長者更加不滿。

柯文哲競選辦公室並提供影片逐字稿：

柯文哲：你要讓他（老人）覺得說「你們就是有理想」，「你看台北市的垃圾分類，隨袋徵收，領先全台灣二十年」，所以我們為了建立整個台灣長久的老人福利系統，你們一定願意做一個示範，模範，帶領全台灣...

面試者：成為一個領頭羊？

柯文哲：對

柯文哲：啊你要是跟他講說「你是貪婪的老人啦」，「你就是沒拿到一千五不爽啦」，「......不投給柯文哲啦」，你罵他（老人），他更不爽。