連戰赴中國「求一中」 姚立明引「蔣經國口號」痛批

中國國家主席習近平（右）13日上午於北京人民大會堂會見前國民黨主席連戰（左）。（中央社）

2018-07-15 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨主席連戰13日在北京人民大會堂會見中國國家主席習近平，進行第4度的「連習會」，連戰向習近平提出4點意見，但其中「求一中原則之同，存一中涵義之異」引起外界批評。對此，國會觀察基金會董事長姚立明也引述前總統蔣經國，對中國「三不時期」的口號來痛批連戰。

姚立明日前在三立節目《新台灣加油》批評連戰，表示台灣人民並沒有把中國拒於千里之外，反而是中國在國際上無所不用其極打壓台灣，這樣有哪個台灣人可以接受？

姚立明也引述蔣經國當時對中國「三不時期」的口號，指出「莊敬自強、處變不驚」，強調40年前到現在，台灣根本沒有依賴過中國，加上台灣是個民主自由的國家，「何必對中國的態度有任何改變」。

姚立明指出，台灣與中國2國人民最希望、也共同追求的是能和平往來，但中國政府卻「只用嘴巴講和平」，實際上還是想併吞台灣、要台灣接受一個中國的原則。

時代力量立委徐永明日前也在臉書批評，當美國、英國公開表達力挺台灣時，前副總統卻跑去北京求「一個中國」，痛批連戰此舉「實在可恥」。