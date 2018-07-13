民進黨15日全代會 奧運正名提案撤案

民進黨全國黨代表大會即將在15日召開，黨代表蔡筱薇提案要求為台灣正名，從2020東京奧運開始以台灣隊名義參加所有國際賽事，但12日已撤案。圖「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」與「2020東京奧運台灣正名行動小組」成員召開公投記者會。（資料照）

2018-07-13 19:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨全國黨代表大會即將登場，今年的主軸定為「改革，挺下一代」，總統兼任黨主席的蔡英文也將與全台各縣市長被提名人同台造勢。而面對中國不斷打壓台灣的國際空間，今年有黨代表提案，要求反制中國壓迫航空公司更改台灣主權、企圖併吞台灣；也有黨代表提案，要求從2020東京奧運開始以台灣隊名義參加國際賽事，不過，12日已撤案。

民進黨7月15日在台北圓山飯店召開全國黨代表大會，今年的大會主軸為「改革，挺下一代」，希望能為下一代奠定基礎，此外，兼任黨主席的蔡英文總統將與全台20位縣市長被提名人同台造勢，營造勝選氣勢，充滿濃濃選戰味。

面對中國頻頻施壓各國航空公司更改台灣名稱，黨代表李文正提案，要求反制中國壓迫航空公司更改台灣主權、企圖併吞台灣。

提案指出，民進黨除了應重申建立主權獨立台灣國的《黨綱》、《台灣前途決議文》、《正常國家決議文》以為反制，也應改正教科書錯誤內容、否定台灣是中國一部份，以免台灣還沒獨立就變成中國的。

此外，黨代表蔡筱薇也提案，要求為台灣正名，從2020東京奧運開始以台灣隊名義參加所有國際賽事。不過，這項提案已在12日撤案，目前要參選台南市議員的蔡筱薇受訪時說，年底要選舉比較敏感，所以跟其他幕僚討論後決定撤案，不過服務處還是會繼續這項連署活動。

蔡筱薇是林俊憲辦公室主任，而林俊憲則是行政院長賴清德子弟兵，蔡筱薇的撤案也格外受到矚目。

黨代表蔡瀚升提案，提請授權中執會根據蔡總統「維持現狀」論述，在2018年提出民進黨新黨綱，取代1991年黨綱第一條「建立主權獨立自主的台灣共和國」、1991年的《台灣前途決議文》、2007年《正常國家決議文》，以符合時代需求，凝聚台灣共識，強化民進黨維護台海和平的穩健形象。

不過事實上，類似的黨綱提案在民進黨已經是「年經文」，2016年和2017年都有黨代表提案，要求彙整相關決議文和黨綱，但兩次全代會蔡英文都裁示「送交中執會研議」。