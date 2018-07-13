連戰：兩岸應以民族大義為重 致力維護「完整中華」

2018-07-13 16:31

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席連戰今天下午在北京出席一場「同擔民族大義，共謀民族復興」座談會時致詞表示，國、共兩黨過去歷經合作、衝突、再合作、再衝突，乃至爆發內戰，兩岸分離，但兩黨都未曾脫離民族主義，而且兩岸分離已經69年，但愛護中華文化、堅持民族認同，仍是台灣多數民意，他並呼籲兩岸應以民族大義為重，致力維護「完整中華」。

他強調，有了這個基礎，再透過一定程度的政治互信，雙方推動交流合作、互惠互利，持續深化兩岸關係和平發展，就是攜手走在「振興中華」的大道上。

連戰指出，當今世局不斷有新的變化，也不斷給所有中華兒女帶來新的挑戰，在此形勢下，兩岸同胞應以民族大義為重，致力維護「完整中華」，才能掌握自己的命運，開創並享受和平的海峽與繁榮的兩岸。

連戰表示，過去兩岸可以啟動協商23項協議，不可能沒有「九二共識」作為政治基礎，而在協商過程中，雙方又都以同屬中華民族作為考量，因此以政黨輪替為常態的台灣，執政者就不能不從兩岸的政治互信與民族認同來思考兩岸關係，否則就會陷入兩岸對立對撞。

連戰還說，兩岸應以孫中山為師，而孫中山遺囑「余致力國民革命凡40年，其目的在求中國之自由平等。積40年之經驗，深知欲達到此目的，必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥」，把中華民族必須力圖復興的意涵和策略，講得非常清楚，儘管已經歷經93年，但仍是當今海峽兩岸可以作為惕勵的指針，並且應該實踐在兩岸關係當中。