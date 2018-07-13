林為洲拜會談新竹選舉 王金平這樣鼓勵有禪意…

國民黨立委林為洲（左）拜會前立法院長王金平（右），兩人有說有笑，互相握手致意。（記者王藝菘攝）

2018-07-13 12:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨籍立委林為洲今拜會立法院前院長、立委王金平，討論關於年底新竹縣長選情。王與林會後異口同聲強調「以國民黨勝選為目標」，王更飽富禪意地鼓勵林過去就過去了，回想這幹什麼，這也是一種「逆增上緣」，在逆境中要能更堅定成長。

由於新竹縣長提名，林為洲提出高民調爭取提名，但因國民黨黨主席吳敦義力主提名新竹縣副縣長楊文科參選，一度與林為洲鬧得相當僵。為此，林為洲今特地到王金平的國會辦公室拜會，並暢談新竹縣選情等議題。

會中王金平與林為洲兩人閉門會談約10餘分鐘，會後，兩人一起喝咖啡接受媒體訪問，並握手合照表示團結。

林為洲說，他來與王院長請益立法院運作及縣市首長包括新竹縣的經驗交換，並給予他寶貴建議，當然就是要國民黨勝選，這是大家的共識，國民黨執政的新竹縣一定要守住，朝這目標看怎麼做。

王金平也補充說，他們有共識就是要支持國民黨勝選，林也會盡力，林的立場要有，但終歸要讓黨團結。

記者問是否有談提名議題？王金平表示，過去就過去了，還回想這幹什麼？這也是一種「逆增上緣」，在逆境中要能更為自己堅定成長，讓將來的路能變成坦途，林也完全同意此，原則就是林要順利、自然、盡力地支持國民黨。

對於接下來有何規劃？林為洲強調他會以國民黨勝選為目標，按照計畫去做民調，評估如何確保國民黨在新竹勝選，並給黨中央參考。

但王金平補充，林老早宣布過要做民調，不做不行，但這是一種參考，國民黨機器也還沒啟動，啟動前是一回事，現在的民調是一種參考而已，其他力量也還沒顯示出來，不能說民調是誰贏，到時就誰當選，沒這簡單。