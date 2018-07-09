「減煤」又「減污」 林佳龍雙管齊下正面對決空污

2018-07-09 22:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨提出「反空污公投」遭質疑「減電不減煤」，台中市長林佳龍今表示，政治人物動見觀瞻，發言應該更謹慎，減少空污「要靠科學而不是憑感覺」；因此，市府「減煤」削減中火500萬噸生煤許可量，「減污」訂出「第3次加嚴排放標準」，要求中火大減污染排放物5成以上，從能源政策與環保政策全盤規劃，未來一定會更好。

林佳龍說，市民、企業不能一天停電，但也痛恨燃煤發電帶來的污染，因此市府必須同時權衡能源與環保，「要靠科學而不是憑感覺」，政策必須建立在科學數據上，同時搭配專家的建議，才能提出具體可行且正確的政策，讓能源與環保達到兩全其美，否則只會兩敗俱傷。

他強調，對手經常批評台中空品，甚至想將空污議題當作選票提款機，這次提出「減電不減煤」的公投，遭受外界批評並不令人意外，因為之前盧秀燕大罵中火「火力全開」，結果卻踢爆103年胡志強執政時，中火燃煤量達到1839萬噸為歷年最高。

接著，對手又提出「中電不北送」也被拿出數據質疑，中火的發電已經不夠中部使用，今年即可達成中電中用，顯示對手如果只是憑感覺做事，自然至今仍拿不出改善空污的方法，也使改善空品無法成為政策辯論，並非市民之福。

至於改善空品的政策與方式，林佳龍強調，中火10部機組都是亞臨界的燃煤發電，為台中最大固定污染源，因此市府採釜底抽薪方式直接「減煤」，近年透過降載、歲修及環保工程方式，已讓生煤使用量降至去年1772萬噸，今年更大幅削減500萬噸生煤許可量。因此，今年最高僅能燃煤1600萬噸，進一步降低可能產生的污染。

在「減排」上，預計年底上路的「第3次加嚴排放標準」，是全國最嚴燃煤排放標準，要求中火將污染排放物大降5成以上，達到接近燃氣機組的標準，將可有效迫使中火加速投資環保設備，或誘使其考慮更新為更環保的超超臨界機組，加速空污改善。

此外，市府近年也制定86項空污減量措施，包括補助燃油鍋爐改為燃氣，2019年前汰換全市181座列管重油鍋爐，這項政策也獲得中央肯定並推行至全國；另提供汰換二行程機車與一、二期柴油車補助，3年內二行程機車已減少19萬輛，去年與今年預計汰換4千輛一、二期柴油車。

PM2.5濃度則從103年每立方公尺27微克開始下降，104至106年分別是23.5微克、22.8微克、20.2微克，今年上半年的平均空品水準，也創下8年來最佳，顯示各種措施都能對症下藥，改善空氣污染的問題。