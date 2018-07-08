「Power錕」關站內幕？ 前粉專小編爆：李錫錕拖欠薪水

2018-07-08 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長參選人「Power錕」李錫錕，日前才宣布辭教職投入選戰，前幾天竟傳出粉絲專頁疑似因團隊內部不和而消失。今日有1名曾任李錫錕臉書團隊小編的學生在PTT上爆料 ，競選團隊會解散，是因為李錫錕欠薪水。

曾任李錫錕粉絲專頁小編的網友在PTT上發文證實，先前的李錫錕臉書粉專「Power錕的紙牌屋」、「李錫錕 Power錕」團隊，已經在5月底解散，並爆料今年5月李錫錕承諾支付給學生團隊的工作費用，拖欠至今仍未支付。

該名網友表示，一開始「Power錕的紙牌屋」臉書專頁為1名李錫錕粉絲成立的粉絲團，主要是上傳分享李錫錕上課的精華片段，受到不少人支持後規模也逐漸變大。去年9月左右，李錫錕決定要參選台北市長之際，粉專團隊才從善如流地開始協助競選，並將粉專改名為「李錫錕 Power錕」，方便競選使用。李錫錕一開始也答應每月會提供競選經費給團隊，然而合作關係在今年5月31日結束，5月的競選經費卻拖欠至今未給。

根據《蘋果日報》報導，李錫錕在與學生粉專團隊分手之後，感嘆經營粉絲團困難，每月要花費許多資金，至今他的積蓄已經用盡，而幫他經營粉專的學生還向他索取高額經費，讓他只好忍痛與學生團隊分手。

但PO文爆料的李錫錕前小編表示，原本打算與李錫錕好聚好散、不願多講，但看到這段報導後，覺得李錫錕「還講得很委屈的樣子」，讓他實在吞不下這口氣，決定上網爆料。

網友紛紛留言安慰這名前任小編，「真的是慣老闆」、「不給錢的確是不行」，不少人說，這又不是學生做報告，竟然還要學生當免錢勞工。也有網友好心提醒，遇到這種事最好還是事前謹慎一點，記得簽約，不然錢很有可能會要不到。