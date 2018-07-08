藍營籌措兵馬糧秣 媒合台商認養個別選將

2018-07-08 08:52

〔記者施曉光／台北報導〕年底九合一選戰逐漸加溫，為了協助22位百里侯選將籌措兵馬糧秣，國民黨中央著手向台商系統募款，但將一改過去由黨中央統包集資的「大水庫」，然後再分別挹注個別縣市參選人的傳統作法，改為由黨中央協助媒合認養企業，由台商直接捐輸參選人。

黨內人士指出，過去在前主席馬英九、朱立倫時代的作法，都是由在中國台商系統熟門熟路的黨內要角負責統一籌募捐款，然後再分配給個別縣市長參選人，但這次作法截然不同，改為由黨中央協助媒合認養企業給參選人，不再經手捐款。

這位人士強調，如此一來捐贈企業與參選人就有直接的接觸，也不會再發生參選人根本不知道獲得哪一個企業幫助，媒合過程中也順道幫忙參選人籌設台商後援會。

過去國民黨家大業大，除了企業界捐款，黨中央也會視選情狀況不同，提供個別縣市長參選人不同額度的金援，但自從2016政黨輪替之後，黨產已遭凍結，加上募款情況不如以往，因此這次難再輸送奶水給黨籍參選人，但多數親藍的台商仍願意出手幫忙藍軍，尤其對岸不滿民進黨政府拒絕接受九二共識，外界都在關注相關涉台系統這次可能再度透過台企聯，暗助藍營選舉。

黨內人士則指出，未來會提醒各直轄市、縣市台商後援會，捐贈必須依照政治獻金法處理，不能含有中資成分。

此外，為了拉抬直轄市、縣市長選舉聲勢，國民黨將於本月下旬或八月初啟動「行動中常會」，但作法相較以往最大不同之處，就是因為黨務經費困難，黨中央將「零補助」，由地方黨部委員、民眾服務社理事長、地方公職人員幫忙募款籌資，30多位中常委也要自付交通費用，不再像過去無論搭高鐵、飛機或租用巴士甚至點心餐費，全都由中央黨部行管會買單。

黨內人士指出，「行動中常會」的主角是百里侯參選人，因此會全力配合直轄市、縣市長參選人競選團隊的時間以及規劃的方案創意，黨中央也都會接受，而且不會像以往只是行禮如儀，相關內容安排就由行管會總務室與直轄市、縣市長參選人競選團隊協調，希望朝活潑、多元與創新、製造亮點的方向設計，每一場次除了黨主席吳敦義會發表談話，就是安排參選人報告，而且為了讓地方幹部可以充分發言，中常委都同意不發言。

黨內人士表示，藍、綠的最大差別，就在民進黨是請縣市長參選人到中常會報告，國民黨中常會則是走出去，拉到第一線，聆聽地方基層聲音，與綠營形成強烈對比。