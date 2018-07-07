阿扁要求邱彰繳5千萬？ 新勇哥物語：3歲孩都知不可能

2018-07-07 09:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕維基百科介紹名律師邱彰的內容中，部分引用兩年前邱彰臉書資料、指稱前總統阿扁要求邱彰繳5千萬元？新勇哥物語今提6點聲明駁斥，指3歲小孩都知道不可能，批臉書內容太過份！

勇弟今表示，阿扁們再也不做忍者龜，一早就傳來邱彰極盡胡扯瞎掰抹黑誣陷之能事的相關訊息，原來是「維基百科」在介紹邱彰時早有內容，引自邱彰臉書。

勇弟引述維基百科內容，2016年2月28日，邱彰在臉書披露2000年陳水扁當選總統不到一個月，就要求總統府秘書長陳哲男在總統府接見她，要求她上繳高於林文郎給的新台幣5千萬元價碼，但被她拒絕。

最後，陳水扁及其妻吳淑珍讓民進黨立院黨團在正副院長選舉時栽贓邱彰跑票，再以咆哮黨團名義開除她黨籍。

接著，吳淑珍輪椅推手「羅太太」告訴她「你要見夫人可以，一次30萬；若讓我說好話，60萬元」，吳淑珍對民進黨立委許榮淑說「告訴邱彰：沒錢也敢選立委？」

勇哥強調，這當然是假的，相關當事人都還在，一個個詢問邱彰所言各節，無不氣憤填膺，強調絕對是子虛烏有的人格侮辱，用膝蓋想想，連3歲小孩都知道不可能是真的。

勇哥進一步指出：

（1）阿扁從政過程任命文武百官不知多少，從來不賣官也不用買官，用人唯才，不分黨派。

（2）民進黨不分區立委提名方式一再變革，阿扁兼任黨主席2004、2007有兩次提名機會，而邱彰出任民進黨不分區立委是2001年12月1日當選，2002年2月1日就職；當時黨主席是謝長廷，再之前是林義雄，怎會扯到阿扁呢？

（3）邱彰說2000年阿扁當總統不到一個月，叫總統府秘書長陳哲男在總統府接見她﹔但當時府秘書長是張俊雄，而邱彰也還沒當選立委，阿扁怎會叫人在總統府接見她？甚至會要求她上繳高於林文郎給的5000萬價碼，更是不可思議。

（4）至於2002年2月，邱彰在立法院長投票發生什麼事情，要不要議處，如何議處，那是立院黨團與中評會權責，黨主席是謝長廷，豈是阿扁夫婦所能介入指揮？邱彰把帳算在阿扁頭上，實在莫名其妙！

（5）從未聽過也絕對沒有要見吳淑珍一次30萬的事。羅太太更說不認識邱彰，何來她開口要價碼？何況羅太太並不負責夫人行程安排。有關立委的事，吳淑珍從不過問。

（6）吳淑珍也從沒有對任何人說過「沒錢也敢選立委的話」，選不分區專家學者組立委根本不用花錢。

勇弟認為勇哥應建請阿扁委請律師提告？真的氣不夠！氣死驗無傷！勇哥想請教大家，邱彰這樣無稽的臉書指控是不是太過分？！