涉延誤繆德生送醫 拔菜總指揮盧朝財遭起訴

2018-07-06 17:00

〔記者謝君臨／台北報導〕退役上校繆德生在反年改抗爭中攀爬立法院外牆，不慎摔成重傷，而後拔管辭世，「全民拔菜總部」總指揮盧朝財因涉嫌在「拔菜戰車」上阻擋救護車進入立法院救治，被依強制等罪函辦，盧雖否認犯行，稱繆是他的戰友，但台北地檢署勘驗現場蒐證影像，認定盧當時消極不作為，至少延誤近5分鐘的黃金救護時間，依涉犯醫療法、強制、妨害公務將他起訴。

繆德生是藍天行動聯盟秘書長，曾參與多起反年改抗爭活動，今年2月27日上午至立法院抗議時，攀爬建築外牆想插旗，不慎踩空摔落，嚴重受創，3月5日拔管離世，享年62歲。

繆德生當時不慎摔落後，外界起先質疑警方延誤將繆送醫，但警方公布立法院青島東路大門的蒐證影像，發現「全民拔菜總部」總指揮盧朝財站在該處的宣傳車「拔菜戰車」上指揮抗爭群眾，懷疑他才是繆延誤就醫的主因。

對此，盧朝財受訪時曾哽咽表示，他最好的戰友繆上校生命垂危，2人並肩作戰已久，為此他不知哭了幾次。他強調，繆為國家做出如此犧牲，他因此案件被警方傳喚，他也不想做任何澄清，他被動支援這個運動，無怨無悔；警方曾二度傳喚盧到案說明，但他都未到，只好依涉犯強制等罪將他函送北檢偵辦。

庭訊時，盧矢口否認犯行，辯稱他當時不知道有人受傷，也不知道傷勢多重，懷疑是警方想誘騙他們離開，而後他得知繆德生摔落後，立即下車試圖將車推離門口，無奈當時抗議人群眾多，並無延誤救護車救治犯意。

不過，檢方調閱當時蒐證畫面，確認警方曾多次廣播，救護車也已到達現場，但盧卻消極不作為，並未試圖移動車輛，也沒呼籲群眾讓道，導致救護車必須改由鎮江街側門進入，救護人員還需抬著擔架爬上樓梯來回，至少延誤近5分鐘的黃金救治時間，依涉犯醫療法妨害執行救護業務等罪嫌，將他起訴。