陳其邁要打造「高雄表參道」 提出一豎六橫造街計畫

2018-07-06 17:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄車站周遭的商圈近年逐漸沒落，民進黨立委參選人陳其邁，今天下午與與8大商圈理事長，提出高雄車站新門戶5大計畫，將以高雄車站為核心，打造「高雄表參道」為軸線的一豎六橫造街計畫，串聯8大商圈，預估能創造5千個就業機會、500億元產值。

陳其邁今天下午舉行高雄車站新門戶計畫記者會，發表對高雄車站周邊再造與城中商圈再生的發展願景，多位商圈理事長及里長均出席響應。

陳其邁指出，總經費998.69億元的高雄鐵路地下化工程，將在今年10月底通車，因鐵軌而長期分隔的高雄前後站將打通，但未來面臨的交通衝擊、商圈發展等問題，商圈店家有期待也有擔憂。

陳其邁找來智庫學者與在地商圈業者研討，提出高雄車站新門戶計畫5大行動：

第一項是核心門戶車站商業中心地標，陳其邁說，透過國際競圖完成的高雄車站，將成為台鐵、捷運雙鐵共構的商業中心，人潮匯集，未來高雄車站4棟商業複合式大樓（分南北兩棟分階段興建），至少增加2000個工作機會，將可創造250億元產值，成為高雄商業中心新地標。

第二項是以「高雄表參道」為軸線，所建構的一豎六橫造街計畫。陳其邁指出，中博高架橋退場後，原先中山路及博愛路（十全路到中正路段），將建構為「高雄表參道」，導入綠蔭、主題廣場、徒步區及公共藝術，發展成時尚都會新空間。

陳其邁說，他將推動「一豎（高雄表參道）六橫（熱河街、九如路、建國路、八德路、七賢路、六合路）」的街道整體改造，翻轉為創新商圈消費空間，預估造街改造及周遭飯店業產值達50億元，創造500人就業。

第三項是打造環狀綠色交通網，舊鐵道蛻變為綠廊帶後，將縫合鐵路沿線周邊地區再生，結合城中商圈「整合式停車場」服務系統、捷運骨幹的商圈內部化、電動公車智慧接駁系統，降低人潮與車潮的交通衝擊，打造便利且低碳環保的交通示範場域。

第四項是改造8大魅力商圈，陳其邁強調，將串聯高雄車站周邊的大連皮鞋街、長明成衣商圈、3C商店街、後驛成衣商圈、三鳳中街、六合夜市、南華商場、手機街等8大商圈，深化個別特殊魅力，共同合作，成形八大魅力商圈。

他預估後驛商圈及其他商圈，年產值可達200億元（成衣100億元，3C商品40億元，三鳳中街5億元，婚紗產業10億元，餐飲業及其他商圈45億元），增加就業人口2500人。

第五項是導入生活科技輕鬆支付，發展智慧商圈，透過商家、商圈的整合，引進行動支付、區塊鏈等技術，民眾不用帶錢包，只要人手一機，就能輕鬆消費購物。