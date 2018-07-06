連戰登陸無關國共論壇 連辦：「個人」接受對岸邀請

2018-07-06 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席連戰辦公室今天上午由發言人郭素春出面召開記者會宣布，連戰將於12日率團前往中國大陸訪問，此行除到瀋陽憑悼外祖父母，還將在北京與中國國家主席習近平第四度「連習會」，並參加一場名為「同擔民族大義，共謀民族復興」的座談會並發表演講，對於「國共論壇」遲無下文，國民黨主席吳敦義未見習近平，連戰捷足先登，引發外界聯想，郭素春強調，連戰行程早於今年初就已洽談，與「國共論壇」是兩回事，而且連戰是「個人」接受對岸邀請。

對於媒體詢問，連戰行前是否安排與吳敦義見面？郭素春說，連戰已經指派過前副主席林豐向吳敦義說明行程，因此就不會再與吳敦義見面；至於吳敦義有無請連戰代為向習近平傳話？她說，「這我不了解」。

媒體追問，連戰此行是否代表國民黨？郭素春重申，連戰是國民黨終身黨員，但此行為連個人接受對岸邀請，至於團員中雖有國民黨大陸事務部主任周繼祥，但周並非代表黨中央，只是吳敦義指示周繼祥隨行參訪，「大家都是一家人嘛！有好的事情，有這麼一個參訪行程，大家共襄盛舉。」

有關陸委會呼籲連戰此行要正視國家利益與社會觀感，郭素春回應，「他們難道不了解連戰主席的作風嗎？」強調從2005年破冰之旅以來，連戰為兩岸和平發展多所努力，「我請他放心吧！」

對於媒體詢問，此行是否會幫忙推銷滯銷的台灣水果？郭素春說，連戰致力兩岸事務不遺餘力，只要對兩岸人民有益的事，他都樂意而為，也很關心。

郭素春指出，連戰12日啟程登陸參訪，期間會在北京參加一場名為「同擔民族大義，共謀民族復興」座談會，另再轉往瀋陽憑悼外祖父母，之後再到杭州參加連橫紀念館10週年、連橫140週年誕辰慶祝活動及座談，預定7月20日返回台灣。

郭素春說明時，並未主動提13日的「連習會」，被動接受媒體提問及時才證實，會有這樣安排，至於話題與內容，會後再向外界說明。

她還說，隨行成員共有50人，包括政治界、民代、體育界、學術界、青年代表、企業家及基層農漁會負責人。至於具體名單內容，「去了就知道」。

根據連辦提供的資料，連戰12日上午飛往北京，先與國台辦主任劉結一會面，13日會見習近平並參加座談會，當晚接受全國政協主席汪洋晚宴，14日中午與北京書記餐敘，當天搭飛機前往瀋陽，16日、17日在瀋陽參訪，18日轉往杭州，19日參加兩岸藝術學術論壇，20日晚間搭機返台。