柯P「兩岸一家親」言論遭打臉 姚立明批：假哭噁心

2018-07-06 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲去年赴中國上海參加雙城論壇，主張「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等言論引起不小爭議，事後他哽咽控訴事前有把講稿給總統府國安會，但4日受訪時卻坦承，「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」是後來加進去的。對此，國會觀察基金會董事長姚立明痛批，柯文哲滿嘴謊言，還說柯「假哭有夠噁心」

柯文哲去年在雙城論壇演講中，脫口說出「「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」引起很大的爭議，他事後哽咽表示，事前都有把講稿等資料交給國安會人員，不解為何事前沒意見、事後才要砲轟他。柯甚至還在今年5月9日上親綠的電台為「兩岸一家親」致歉，指出當時講太快，讓大家聽了不爽「抱歉、歹勢」。

沒想到日前有媒體爆料，指出柯文哲當時交給國安會的講稿裡面，根本沒提到「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，而柯4日受訪時也坦承，這些話都是「後來加進去的」。

姚立明則在三立節目《鄭．知道了》痛批，柯文哲根本就是滿嘴謊言，指柯不只是在事後加上這兩句有爭議的言論，而是在一開始就沒有把講稿交給國安會，沒想到他在專訪時還假裝委屈、假裝哽咽，「看他假哭有夠噁心」。

姚立明直言，柯文哲如果真的要澄清，最清楚明白的方式，就是講出到底是把講稿交給誰。