丁丁要讓文大生住回大群館 姚文智：難道法律變廢紙

2018-07-05 22:28

〔記者周彥妤／台北報導〕文化大學宿舍大群館遭台北市政府認定違規使用，國民黨台北市長參選人丁守中今天說，他當選後會讓文大學生住回去，維護居住權益。民進黨台北市長參選人姚文智今晚則說，「丁守中很奇怪，受不了！」違法使用是事實，「是跟侯友宜很好嗎？」連市府都承認過去怠忽職守，難道丁守中當市長，法律都不用遵守，變廢紙一張？

姚文智今晚與議員王閔生舉辦座談會，演講談到丁守中對文大宿舍的對策，姚文智直呼「丁守中很奇怪，受不了！」他說，市府都認定違法使用，甚至坦言長年怠忽職守，丁守中卻持「學生需要住」的理由，主張要讓學生住回大群館，難道不用遵守法律？「是跟侯友宜很好嗎？是丁當市長，法律都變成廢紙一張？」

對於丁守中日前提當選要撤換北農總經理吳音寧，姚文智也批評，「真的很奇怪」。

至於丁守中喊出，捷運月票吃到飽應從現行1280元降至800元，姚文智說，丁守中說要選台北市長已經20年，「怎麼愈研究愈回去，邏輯思路怪怪的」，他向在場民眾喊話，不要讓丁守中當選，人雖然看起來斯文，但話說出來「跟國民黨一樣」。

姚文智提到，綠色執政就是品質保證，民進黨在其他縣市執行市政都進步很多，但民進黨有20年沒在台北市執政，眼看其他城市有長足進步，台北市卻原地踏步。他說，台北市長選舉三強鼎立，還有很多人猶豫再三，但不要想太多，即使風吹草動，也要不動如山，民進黨提名市長、議員參選人，「票就是蓋下去！」