侯友宜首波政策影片 聚焦年輕人安居新北

2018-07-04 12:07

〔記者何玉華／新北報導〕文化大學宿舍案纏身，國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室今（4）日推出的3支「安居樂業」系列影片，特別擘劃年輕人安居新北市的願景，細數侯友宜擔任新北市副市長任內推動的政策成績單，政策幕僚徐維遠說，首波影片聚焦公共托育、幸福保衛站與開放公共空間等年輕族群關心的議題，期待以年輕人角度出發，擘畫「安居新北」的施政藍圖。

侯友宜在公托影片中表示，「新北市最早規劃公共托育，托育量是全國第一，當選市長以後，四年內一定做更多更好的公共托育。」當選市長後，將從量到質提升托育品質，除持續增加公共托育中心外，將設置智慧托育營運管理平台，方便家長查詢，讓父母在新北托育更便捷。

其次則是介紹他在副市長任內督導推動的「幸福保衛站」成效，為新北弱勢兒童打造安全幸褔平台，整合民間資源與高風險家庭服務安全網，透過四大超商提供需要幫助的孩子，也找出更多高國中小高風險家庭弱勢學童。

最後是開放公共空間影片，影片中，侯友宜帶著飲料到板橋車站街舞區「舞林漆巷」，探班年輕人跳街舞。侯友宜說，當選新北市長，將多元運用新北市閒置空間，讓年輕人遮風避雨、盡情揮灑。

徐維遠表示，為了讓更多朋友了解侯友宜的市政理念，後續還會有不同面向的「安居樂業」系列影片不定期推出。

相關影片連結：

安居樂業—公共托育篇

安居樂業—幸福保衛站篇

安居樂業—開放空間篇