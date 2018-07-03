六都市長競選經費上限出爐！新北唯一破億 北市只排第四

中央選舉委員會根據人口，討論、計算出今年度直轄市及縣、市首長選舉候選人競選經費最高金額，六都中，以新北市1億581萬7000元最高。圖為造勢晚會畫面。（資料照）

2018-07-03 19:38

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中央選舉委員會根據人口，討論、計算出今年度直轄市及縣、市首長選舉候選人競選經費最高金額出爐，其中，六都分別為台北市新台幣8747萬5000元、新北市1億581萬7000元、桃園市8082萬9000元、台中市8911萬6000元、台南市7639萬元、高雄市8884萬1000元。

中選會今天舉行委員會議，討論通過2017年直轄市長、縣（市）長選舉候選人競選經費最高金額，並將於8月16日的選舉公告中載明。

中選會表示，依據「公職人員選舉罷免法 」規定，直轄市與縣、市首長競選經費最高金額計算方式，為各該選區人口總數的70％，乘以基本金額20元所得數額，加上一固定金額之合，而該固定金額分別為直轄市長選舉5000萬元、縣、市長選舉3000萬元。

中選會根據「選罷法」之算式，計算而得的各直轄市、縣、市長選舉候選人競選今費最高金額如下：

直轄市長部分，分別為：

台北市87,475,000元

新北市105,817,000元

桃園市80,829,000元

台中市89,116,000元

台南市76,390,000元

高雄市88,841,000元

縣、市長部分，則分別為：

新竹縣37,756,000元

苗栗縣37,719,000元

彰化縣47,913,000元

南投縣36,994,000元

雲林縣39,643,000元

嘉義縣37,132,000元

屏東縣41,599,000元

宜蘭縣36,385,000元

花蓮縣34,603,000元

台東縣33,077,000元

澎湖縣31,458,000元

金門縣31,931,000元

連江縣30,183,000元

基隆市35,194,000元

新竹市36,203,000元

嘉義市33,768,000元