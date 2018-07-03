遭監院彈劾 吳茂昆：問心無愧 沒有做不對的事

2018-07-03 15:48

［記者簡惠茹／台北報導］前教育部長吳茂昆被爆在東華大學校長任內，將學校專利拿到美國開設師沛恩生技公司，並向中國取得專利，監察院今天首次具名投票通過彈劾吳茂昆。對此吳茂昆強調，整件事情問心無愧，沒有做不對的事情。

監院資料指出，吳茂昆未經東華大學授權或同意，以校長名義在104年8月25日將該校綬草醫藥應用專利的美國臨時申請案以及我國專利申請案，讓與他當時為執行業務股東而為負責人的美國師沛恩公司，並於同年9月2日以該公司名義，提出專利合作條約國際申請案，侵害東華大學的專利權。

監院表示，吳茂昆申請該校就美國發明專利申請勞務採購案動支經費新台幣80萬元，並由其本人親自核准，導致東華大學因不知是以公司名義申請，而於105年3月15日匯款新台幣76萬6952元（23340美元）給WSGR專利事務所，吳的行為，已違反「公務員服務法」第6條及「公職人員利益衝突迴避法」第6條、第7條等有關公職人員知有利益衝突之情事者，應即自行迴避及不得假借職務上的權力、機會或方法圖其本人或關係人之利益等規定。監院認為，吳得違失行為事證明確，情節重大，依法提案彈劾。

吳茂昆對此表示，彈劾的事情還不清楚來龍去脈，但是整件事情問心無愧，沒有做不對的事情。