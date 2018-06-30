猛批柯公宅政策 姚文智：劍潭中心收回蓋社宅

2018-06-30 16:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今日下午與黨籍北市議員王孝維舉辦聯合問政說明會，姚文智批評柯文哲3年還債520億元，並非柯文哲省錢，而是這幾年來房屋稅、地價稅等稅金超收，不投入公共建設，只是還債，根本不是稱職市長，姚還砲轟柯文哲2萬戶公宅政策，未解決青年租屋的困境，他主張混居政策來解決，未來將國民黨不當黨產劍潭活動中心收歸市有，興建成社會住宅。

姚文智指出，柯文哲近來一直炫耀存錢還債520億元，看來很厲害，但這些錢是房屋稅、地價稅超收，還有遺產稅上繳中央再分回地方，都是人民的納稅錢，柯卻沒推動大型公共建設，所以沒花錢，照理說市長應該將稅金投入建設，然後不要花太多錢，這才是真正省錢、城市治理，這才是人民期待的市長。

姚文智批評，柯文哲就任將近4年來，興建2萬戶社會住宅竟然要花996億元、將近1千億元，蓋沒關係，因為要照顧年輕人，但他檢視柯的住宅政策，要花這麼多錢、找很多土地，北市土地不好找，興建速度慢，難道未來還要這樣繼續蓋嗎？

因此，姚文智表示他主張混居政策，有3大方式執行，第一是公有市場改建部分收回市有的空間，應作為社會住宅或年輕人創業空間，不用找地也能省錢。

第二是推動公辦都更，獎勵的容積可做公共幼兒教育與托育，空間釋出作為公用，都更也不會被政府佔便宜。

第三則是將把劍潭活動中心收回，姚批評柯文哲將劍潭中心賤租給救國團持續經營，但這種國民黨不當黨產應收回，轉做社會住宅，才符合公平正義。

姚文智表示，透過這3大方式，只要花柯文哲的10分之1，省下900億元，這900億元可拿做去作為環狀線、民生汐止線的興建，解決內湖交通問題，讓內湖大翻身、北市大省錢。